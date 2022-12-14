РИА Новости: мобилизованные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Фото: mil.ru

Российские мобилизованные военнослужащие на Купянском направлении отражают атаки ВСУ, нанося им значительный урон. Наравне с контрактниками они отразили пять атак украинских военных, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что на данном направлении расположилось подразделение, состоящее из кадровых военных, добровольцев и мобилизованных военнослужащих. Командир подразделения рассказал, что он ко всем относится одинаково, а целью является быстрее добиться победы и возвращение подчиненных домой без потерь.

Пехотные подразделения на передовой на Купянском направлении усилили разведчиками, которые наблюдают за украинскими войсками и корректируют огонь артиллерии.

Командир саперного подразделения пояснил, что является таким же мобилизованным, как и его подчиненные.

[Они] прошли подготовку в течение месяца, теперь выполняют работу наравне с основными военнослужащими, то есть с контрактниками, с офицерами, которые закончили военные училища, — рассказал он.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российская артиллерия нанесла удар по позициям украинских военных и иностранных бойцов на Купянском направлении, в результате чего было уничтожено более 40 военнослужащих. В ходе брифинга 13 декабря он уточнил, что ВС РФ также вывели из строя две вражеских бронемашины и четыре автомобиля.