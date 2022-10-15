РИА Новости: БПЛА «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО С-300

Фото: Министерство обороны РФ

РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах РФ, сообщило, что российский ударный беспилотник «Ланцет» уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на Запорожском направлении. Министерство обороны РФ эту информацию не подтверждало.

Кроме того, агентство опубликовало кадры уничтожения украинских ЗРС. На записи видно, что после удара беспилотника детонировал боекомплект ПВО.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения с воздуха колонны с украинской бронетехникой, пытавшейся переправиться через реку Ингулец на Николаево-Криворожском направлении. В ролике демонстрируются прицеливание и удары высокоточными ракетами ЛМУР (легкая многоцелевая управляемая ракета), выпущенными с вертолета Ми-28 «Ночной охотник».

13 октября военное ведомство впервые опубликовало кадры применения модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» против ВСУ. В ролике демонстрируется подлет к стоящему украинскому внедорожнику, снятый с головки самонаведения дрона, а также вид сверху, запечатленный с другого беспилотника, где видно сближение БПЛА с автомобилем и удар по нему.