Россия ввела санкции, ограничивающие движение иностранного капитала

Банк России в ответ на заморозку своих резервов в долларах и евро ограничил движение средств, которые могли бы быть перечислены в недружественные страны, на сопоставимую сумму. В регуляторе уточнили, что в список ответных санкционных мер вошли: запрет на продажу ценных бумаг зарубежными инвесторами, а также вывод ими средств с российского рынка.

Были введены ограничения на движение капитала, запрет на продажу ценных бумаг иностранными инвесторами и запрет на вывод ими средств из российской финансовой системы. Кроме того, выплаты по корпоративному долгу российских компаний и государственному долгу перед держателями долга из стран, которые поддерживают санкции против России, будут проходить только с разрешения Правительственной комиссии, — сообщили в Центробанке.

Ранее в Минфине США уточнили, что действующие американские санкции против России распространяются на любые сделки с золотом, имеющие отношение к российскому Центробанку. Запрет касается сделок резидентов США с лицами из санкционных списков и распространяется на сделки с Банком России, Минфином РФ и Фондом национального благосостояния. При этом участников рынка золота призвали проявлять бдительность, поскольку лица, подпавшие под антироссийские санкции, используют различные меры для того, чтобы избежать их воздействия.

ЦБ РФ заверил, что всё золото из золотовалютных резервов находится в его хранилищах на территории страны. В Банке России отметили, что золотовалютные резервы позволяют защитить экономику от внешних кризисов.