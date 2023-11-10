РФ впервые за 29 лет покажет за рубежом тяжелый самолет: что за модель Россия впервые с 1994 года покажет тяжелый самолет на зарубежной выставке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Ил-76МД

Россия впервые в современной истории представит тяжелый транспортный самолет на зарубежной выставке. Где состоится презентация и какую модель покажет РФ?

Где покажут тяжелый российский транспортник

В пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что демонстрация воздушного судна и других образцов техники пройдет на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«Ростех представит порядка 200 образцов продукции военного, двойного и гражданского назначения на международной выставке Dubai Airshow 2023», — сообщила госкорпорация.

Dubai Airshow 2023 пройдет с 13 по 17 ноября. В российскую экспозицию под эгидой «Рособоронэкспорта» войдет продукция ОАК, «Вертолетов России», «Росэлектроники», концерна «Калашников», «Высокоточных комплексов», КРЭТ и других предприятий.

Какую модель тяжелого самолета покажут на выставке

Как заявили в Ростехе, впервые за 29 лет будет представлен тяжелый транспортный самолет — Ил-76МД-90А(Э).

«В этом году на мероприятии мы представим сразу ряд новинок, одна из которых будет действительно масштабной. Речь о тяжелом транспортном самолете Ил-76МД-90А(Э), к которому, безусловно, будет приковано внимание посетителей. За почти 30 лет самолет такого класса демонстрируется за рубежом впервые», — отметили в госкорпорации.

Такие самолеты Россия не представляла за рубежом с 1994 года.

Что известно об этом самолете

Ил-76МД-90А(Э) — многофункциональный самолет, который способен эксплуатироваться с грунтовых аэродромов, применяться в различных физико-географических условиях днем и ночью, отмечается на сайте «Рособоронэкспорта».

Этот военно-транспортный самолет предназначен для перевозки войск, грузов, военной техники и вооружения, а также десантирования личного состава, грузов, военной техники и вооружения парашютным и посадочным способами. Ил-76МД-90А(Э) может быть переоборудован в санитарный или противопожарный вариант.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Самолеты Ил-76МД

Самолет обеспечивает возможность автономного базирования и эксплуатации на неподготовленных аэродромах (в том числе при проведении операций погрузки и разгрузки). Ил-76МД-90А(Э) с двигателями ПС-90А-76 полностью соответствует действующим требованиям ICAO по навигации, безопасности полетов, шуму на местности и эмиссии, а также может эксплуатироваться по всему миру без ограничений, уточняется на сайте госкомпании.

Что еще представит Россия на Dubai Airshow 2023

В Ростехе уточнили, что, помимо Ил-76МД-90А(Э), на выставке состоится международный дебют модернизированного пожарного вертолета Ка-32А11М и укороченного 5,56-мм автомата Калашникова АК-19.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит на Dubai Airshow 2023 модели зенитной ракетной системы (ЗРС) средней дальности С-350Е «Витязь» и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности «Викинг», проинформировала пресс-служба холдинга.

«Концерн представит модели зенитной ракетной системы (ЗРС) средней дальности С-350Е „Витязь“, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности „Викинг“ и малой дальности „Тор-Э2“, „Тор-М2К“, „Тор-М2КМ“, а также боевой машины стрелков-зенитчиков ПЗРК „Тайфун-ПВО(Э)“. В зоне контроля воздушного пространства можно будет увидеть модели радиолокационных станций (РЛС) „Каста-2Е2“, „Подлет-К1КЕ“, „Гамма-С1ТЕ“. Кроме того, на стенде холдинга будет размещена воздушная мишень ракетного типа (МВ-Р) из состава универсального мишенно-тренировочного комплекса „Адъютант“», — уточнили в «Алмаз-Антее».

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