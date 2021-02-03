РФ возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией

https://static.news.ru/photo/895ae5fe-6611-11eb-b725-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. Об этом стало известно в среду, 3 февраля. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее появилась информация, согласно которой туристов из России вскоре будут прямыми рейсами доставлять до Испании и Кипра. Такое предположение высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Россия с 15 февраля возобновит авиасообщение с Ереваном и Баку. В столицу Армении в неделю будут летать по четыре рейса из Москвы, а в столицу Азербайджана — по два. Данное решение было принято по представлению сотрудников оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, с 8 февраля будет увеличено (с одного до трёх в неделю) количество регулярных рейсов из Москвы в Бишкек, передаёт сайт кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что несколько стран в январе 2021 года планируют открыть границы или снять часть ограничений для приезжих на фоне стабилизации эпидемиологической обстановки, пока власти других государств, наоборот, вводят дополнительные ограничения из-за появления новых штаммов COVID-19.