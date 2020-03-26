https://static.news.ru/photo/9e71fcc2-6e8f-11ea-9882-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Председатель правительства России Михаил Мишустин во время телефонного разговора со своим киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым обсудил гуманитарные поставки в республику тест-систем и реагентов для диагностики коронавируса.

Главы правительств обсудили меры по противодействию коронавирусной инфекции. В том числе гуманитарные поставки в Киргизию тест-систем и реагентов для диагностики этого заболевания, — говорится в сообщении на сайте российского кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор передал тест-системы для проведения более 100 тысяч исследований на COVID-19 в 13 стран ЕАЭС, СНГ, а также Иран, Монголию и КНДР. В скором времени планируется поставка в Египет, Сербию и Венесуэлу. Отмечается, что благодаря российским средствам диагностики первые случаи коронавирусной инфекции уже выявлены в Белоруссии, Узбекистане, Армении и Киргизии.

На 25 марта в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.