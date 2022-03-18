РФ призвала мировые гуманитарные организации помочь с эвакуацией Мариуполя

Министерство обороны РФ обратилось к ООН, ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой о содействии в эвакуации жителей украинского Мариуполя. В частности, представителям международных организаций предлагается сопровождать гуманитарные операции по выходу жителей из города. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Его слова приводит РИА Новости.

Направляем официальное обращение в ООН, ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, представителей которых приглашаем для сопровождения практических мероприятий этой гуманитарной операции <...> в городе Мариуполе, при этом обязательно в составе гуманитарных колонн, как российской, так и украинской сторон, — сказал военный.

Ранее Мизинцев сообщил, что в Мариуполе ежедневно гибнет от 80 до 235 мирных жителей. По его словам, в первую очередь эти люди становятся жертвами украинских вооружённых формирований, которые якобы не позволяют людям покидать город.

Также Мизинцев заявил, что ведомство порекомендовало украинским силовикам оставить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы, гарантируя сохранить им жизнь. Он пояснил, что рекомендация относится ко всем подразделениям ВСУ, включая иностранных наёмников.