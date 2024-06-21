РФ предупредила Южную Корею о недопустимости шантажа и угроз в свой адрес Посол РФ указал на неприемлемость шантажа и угроз со стороны Южной Кореи

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Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев

Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев заявил о неприемлемости попыток угроз и шантажа в адрес Москвы со стороны Сеула. Как указало российское посольство в своем Telegram-канале, дипломата пригласили в МИД республики на встречу с замминистра Ким Хон Гюном.

Отмечается, что южнокорейский чиновник довел до посла позицию Сеула касательно визита президента РФ Владимира Путина и членов правительства в КНДР. Также на встрече поднимался вопрос подписания договора о сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном.

Со своей стороны Георгий Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Российский дипломат отметил, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против третьих стран, но призвано способствовать укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове. Также Зиновьев довел до южнокорейской стороны высказывания президента РФ относительно поездки в КНДР и договора, а также отношении Москвы и Сеула.

Ранее МИД Южной Кореи рекомендовал России прекратить военное сотрудничество с КНДР, сообщило южнокорейское ведомство по итогам беседы с послом РФ в Сеуле Георгием Зиновьевым. Там отметили, что новый договор между Москвой и Пхеньяном нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.