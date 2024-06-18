РФ предоставила доказательства непричастности к крушению МН17 Грунис: ИКАО получила доказательства непричастности РФ к крушению МН17

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Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила от России большой объем доказательств ее непричастности к крушению рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году, сообщил ТАСС старший помощник генерального прокурора РФ по особым поручениям Денис Грунис. Он подчеркнул, что Москва не ждет справедливого решения Совета ИКАО, в котором доминирует коллективный Запад.

Мы предоставили ИКАО большой объем доказательств и иных материалов, свидетельствующих об отсутствии компетенции у Совета ИКАО и абсурдности обвинений против России в причастности к авиакатастрофе рейса МН17, — сказал он.

Ранее стало известно, что Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета Boeing-777 компании Malaysia Airlines. Как заявил МИД РФ, «западники и их сателлиты» пусть теперь разбираются друг с другом. В российском дипведомстве подчеркнули, что Москва в этом фарсе больше не участвует.

Нидерланды могут взыскать с России компенсацию за крушение рейса MH17 в Донбассе в рамках юридических разбирательств, рассказывал премьер-министр Марк Рютте. По его словам, ущерб для правительства от авиакатастрофы оценивается в €166 млн.