РФ намерена провести сразу семь пусков межконтинентальных ракет в 2024 году

Фото: МО РФ

Российские Ракетные войска стратегического назначения намерены осуществить сразу семь пусков межконтинентальных баллистических ракет в 2024 году, сообщило Министерство обороны РФ. По данным ведомства, за последние пять лет было запущено более 20 снарядов. Соответствующие мероприятия проводились в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов.

В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет. За последние пять лет РВСН в рамках летных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженными силами Российской Федерации провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет, — сообщили в министерстве.

Ранее замглавы комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов заявил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» является самой мощной в мире. Он напомнил, что дальность ее полета позволяет наносить удары в обход систем обороны противника. Кроме того, ракета способна следовать через Южный комплекс, где ее невозможно заметить или отследить.