Резня в Сиднее, удар ВСУ по Токмаку, санкции против РФ: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Героический поступок русскоязычного мужчины во время резни в торговом центре в Сиднее, удар Вооруженных сил Украины по городу Токмак в Запорожской области, прогноз мировой товарной биржи London Metal Exchange (LME) на последствия санкций США и Великобритании против России, авиаудар Ирана по Израилю — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как русскоязычный парень преградил путь убийце в Сиднее?

13 апреля мужчина в черной футболке и шортах напал на посетителей торгового центра Westfield в районе Бонди в австралийском Сиднее. Нападение произошло около 15:20 по местному времени. Как сообщил представитель полиции Нового Южного Уэльса, мужчина шел по торговой галерее на первом этаже ТЦ и наносил удары всем встречным.

Единственным, кто попытался остановить вооруженного человека, стал русскоязычный мужчина. Он решил оттеснить нападавшего с эскалатора подручными предметами. Он также преградил злоумышленнику путь в детскую комнату, в которой продолжали играть малыши. Телеканал 7NEWS опубликовал соответствующие кадры.

«Невероятные кадры. Мужчина кричал по-русски: „Отойди, отойди“. Он был тем, кто держал столбик ограждения, пытаясь остановить продвижение нападавшего до прибытия сотрудников полиции», — говорится в репортаже.

В социальной сети Twitter (X) пользователи отблагодарили героя, назвав его невероятно храбрым. Один из комментаторов даже предложил прислать ему денег «на водку».

«Его личность уже известна? Я пришлю ему $1000 на хорошую водку за его храбрость», — написал пользователь.

Изначально СМИ писали, что защитником оказался россиянин, но позднее пресс-служба российского посольства в Австралии сообщила РБК, что он украинец. По крайней мере, так утверждают австралийские СМИ. При этом в дипмиссии добавили, что личность мужчины до сих пор неизвестна. В ходе полицейского расследования может появиться дополнительная информация.

Произошедшее назвали самым смертоносным актом массового насилия в Австралии за последние восемь лет. Известно, что в результате происшествия погибли шесть человек, еще несколько пострадали. Преступнику также удалось порезать ножом девятимесячного ребенка. Нападавшего ликвидировали приехавшие на место происшествия полицейские. Его личность не раскрывается.

В посольстве России в Австралии сообщили, что информации о россиянах, пострадавших в результате стрельбы в торговом центре Сиднея, не поступало. Там также уточнили, что никто из сотрудников представительства не присутствовал в ТЦ в момент нападения. Известно, что здание дипмиссии находится недалеко от места происшествия.

Фото: Ma Ping/XinHua/Global Look Press

Какими снарядами ВСУ ударили по Токмаку?

Вооруженные силы Украины при атаке на город Токмак Запорожской области применили бомбы малого диаметра наземного базирования GLSDB, сообщили ТАСС в оперативных службах. Эти снаряды были разработаны концернами Boeing и Saab Group для систем HIMARS. Выводы были сделаны на основании найденных на месте удара осколков.

«Несмотря на то что GLSDB разработаны странами Альянса, они не стоят на вооружении у США», — пояснили агентству в оперативных службах.

Число погибших в результате обстрела Токмака со стороны Вооруженных сил Украины увеличилось до 16 человек, сообщил губернатор Запорожья Евгений Балицкий. Он уточнил, что спасатели нашли под завалами еще четыре тела, среди жертв оказался один ребенок.

Глава региона добавил, что из 20 пострадавших 12 человек остаются в тяжелом состоянии в лечебных учреждениях. Восемь человек переведены на стационарное лечение. Разборы завалов и поиски продолжаются.

Балицкий пообещал выплатить семьям жертв один миллион рублей, тяжело раненным — 750 тысяч, получившим ранения средней тяжести — 500 тысяч и людям с легкими ранениями и контузией — 250 тысяч. Кроме того, власти окажут помощь тем, кто утратил жилплощадь.

Вечером 12 апреля ВСУ нанесли по Токмаку удар из реактивных систем залпового огня. Частично разрушены пять жилых домов, в том числе один частный. Оставшиеся без крова люди переведены в пункт временного размещения (ПВР). Им переданы вещи первой необходимости и продукты.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал обстрел города Токмак крупнейшей атакой на мирное население за год. Он выразил уверенность, что подобные удары курирует лично президент страны Владимир Зеленский, ставящий перед армией задачу целенаправленно бить по мирным объектам.

Фото: t.me/BalitskyEV

Какие последствия ждут мир от санкций против России?

Новые санкции США и Великобритании против России могут привести к нестабильной ситуации на мировом рынке металлов, говорится в сообщении ведущей мировой товарной биржи London Metal Exchange (LME). В организации считают, что российский металл, ставший объектом ограничений, в конечном итоге может быть использован как защитный аргумент.

«LME признает, что последствием пересмотренного пакета санкций может стать возникновение некоторой степени неопределенности на рынке, что может затем привести к тому, что участники рынка будут требовать использования соответствующего металла в качестве защитной меры», — указывается в заявлении.

Министерство финансов США 13 апреля опубликовало заявление, в котором содержится запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского производства. Возможны предусмотренные законом исключения, в том числе в случае наличия лицензии или другого разрешения Управления по контролю за иностранными активами финансового ведомства. Запрет не распространяется на металлы, добытые до 13 апреля 2024 года. К санкциям присоединилась и Великобритания, сообщили в министерстве.

«Наши новые запреты на ключевые металлы, в координации с нашими партнерами в Соединенном Королевстве, будут по-прежнему нацелены на доходы, которые Россия может заработать. Одновременно мы защищаем наших партнеров и союзников от нежелательных побочных эффектов», — подчеркнула министр финансов Джанет Йеллен.

Помимо этого, биржам металлов, в том числе лондонской LME и чикагской CME, будет запрещено принимать новые алюминий, медь и никель, произведенные в России. Подобные биржи играют центральную роль в содействии торговле промышленными металлами по всему миру, отметили в Минфине США. Санкции лишат Россию и ее производителей металлов важного источника доходов, указали там.

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Что известно об обострении конфликта на Ближнем Востоке

Вечером 13 апреля корреспондент Axios Барак Равид опубликовал в соцсети Twitter (X) сообщение о начале атаки Ирана на Израиль. Он добавил, что четыре американских и израильских источника рассказали ему о десятках беспилотников, запущенных Тегераном. Эту информацию подтвердили радио KAN и издание The Jerusalem Post.

Позднее The New York Times написала, что Тегеран выпустил 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Тем временем источник телеканала АВС News сообщил, что Иран при первом пуске направил в сторону Израиля 70 ракет, при втором — 80. Информации о жертвах среди мирного населения страны не поступало.

Министр обороны израильского государства Йоав Галант по итогам совещания с военным руководством заявил, что Израиль с помощью США и других союзников смог отразить основную часть атаки Ирана, но эта кампания еще не окончена. По его словам, местным жителям следует сохранять повышенную бдительность.

В свою очередь командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал Хосейн Салами отметил, что операция Ирана против Израиля оказалась успешнее, чем предполагалось. По его словам, беспилотники и ракеты смогли преодолеть системы противоракетной обороны. Глава Генштаба ВС страны Мохаммад Багери добавил, что Иран не планирует продолжать атаки на Израиль.

Постоянное представительство Ирана в ООН подчеркнуло, что атаку на Израиль можно считать завершенным ответом на удар властей еврейского государства по иранским дипломатическим объектам в Сирии. Дипломаты подчеркнули, что ответные ракетные удары и атаки беспилотников по военным объектам на «оккупированных территориях» являются неотъемлемым правом Тегерана на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

Пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла от имени Североатлантического альянса осудил атаку Ирана на Израиль. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке не должен выйти из-под контроля.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

В России также отреагировали на обострение конфликта на Ближнем Востоке. МИД РФ выпустил заявление, в котором выразил крайнюю обеспокоенность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе и призвал все стороны к сдержанности.

Тель-Авив такая позиция не устроила. Посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что ожидает от России осуждения массированного ракетного удара Ирана и выразила надежду на то, что Москва будет противодействовать попыткам Тегерана дестабилизировать регион. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила ей, что Тель-Авив никогда не осуждал ударов Украины по России.

«Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я. Зато я помню регулярные заявления в поддержку действий [президента Украины Владимира] Зеленского со стороны израильских официальных лиц», — написала она.

Заведующий кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин считает, что США теряют контроль над ситуацией на Ближнем Востоке. По его оценкам, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, потерпев неудачу против ХАМАС, специально нанес удар по дипмиссии Ирана в Сирии, чтобы втянуть США в вооруженный конфликт с Тегераном.

Тем временем CNN сообщил, что Израиль может отказаться от ответных ударов по Ирану. По данным телеканала, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отговорил его от таких действий. Решение Тель-Авива относительно ответа Тегерану остается неизвестным.

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