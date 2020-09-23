Резкое потепление: в Москву пришло бабье лето

До конца текущей недели температура в столице в дневные часы не опустится ниже отметки +20 градусов, прогнозируют синоптики. Погода будет малооблачной и без осадков.

Принёсший потепление антициклон начал влиять на погоду ещё в понедельник. Это настоящее бабье лето с ясной погодой и чистым воздухом. В ночные часы столбики термометра не будут опускаться ниже +8.

В ближайшие дни температура в столичном регионе будет на четыре — шесть градусов выше нормы. Как и в летнее время года, москвичи загорают, гуляют в парках, катаются на роликах, велосипедах и скейтбордах.

О том, как жители столицы проводят тёплые дни — в фотогалерее NEWS.ru.