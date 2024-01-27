Режиссер «Мастера и Маргариты» пожелал победы Украине: что он сказал, когда

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Михаил Локшин

В Сети обнаружили публикацию в соцсетях режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, в которой он желает победы Украины в СВО и сравнивает Россию с нацистской Германией. Что написал кинематографист, когда это было?

Что написал об СВО Локшин

Речь идет о публикации режиссера от 24 февраля 2023 года на его странице в социальной сети — спустя год после того, как президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В посте Локшин проводит параллель между РФ и нацисткой Германией, вспоминая о репарациях, судах над военными преступниками Третьего рейха и процессе денацификации страны, лидером которой был Адольф Гитлер.

Также режиссер выражает надежду на то, что Украина одержит победу в противостоянии с Россией, а ответственные за проведение СВО окажутся на скамье подсудимых.

«Режиссер фильма „Мастер и Маргарита“ Михаил Локшин (на который истратили 1,2 млрд бюджетных рублей), желает победы Украине и приравнивает Россию к нацистской Германии. У меня вопрос, почему Локшин еще на свободе?» — пишет в своем Telegram-канале психолог Вероника Степанова.

Журналист ВГТРК Андрей Медведев посчитал участие Минкультуры в производстве фильма Локшина «мазохизмом».

«Какой-то мазозизм. И опять же, не про то речь, чтобы запрещать что-то. Просто люди, которые пойдут в кино, должны все быть проинформированы, кто его снял, и что у него за взгляды. И сами люди решат, смотреть или нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Первым на публикации Локшина обратил внимание Telegram-канал «Графиня изменившимся лицомъ бѣжитъ пруду». Утром 27 января в канале были опубликованы скриншоты с постами режиссера, в которых он выражал поддержку Украине и размещал на своей странице сборы в пользу Украины.

«Режиссер „Мастера и Маргариты“ донатит киевским пропагандистам и ненавидит Россию, при этом получая от нее финансирование — он убежден, что все русские должны платить Украине», — пишет Telegram-канал Readovka.

После того, как были обнаружены публикации Локшина в соцсетях, режиссер удалил резонансные посты и закрыл доступы к профилям.

Как в России оценили фильм «Мастер и Маргарита»

Премьера экранизации культового произведения Михаила Булгакова состоялась 25 февраля. Время и место действия фильма совпадают с оригиналом: история разворачивается в 1930-е годы в Москве. Однако в основе сюжета история самого Мастера, хотя в романе Булгакова это была одна из ветвей сюжета.

Локшин представил историю, в которой существуют два мира: реальный и литературный. В первом живет писатель, создавший постановку «Воланд», которую вот-вот поставят на сцене. В считанные дни литератор превращается в изгоя: друзья отворачиваются, коллеги критикуют, произведение отзывают из печати.

После скандала писатель знакомится с иностранным профессором, а затем и с замужней женщиной по имени Маргарита. Они и другие окружающие литератора люди становятся прототипами героев его нового романа, после чего рассказывается история Понтия Пилата и Иешуа, приключений свиты Воланда и бала Сатаны. С этого момента линии повествования начинаются стремительно смешиваться, из-за чего к концу ленты грань между реальным миром и миром романа Мастера становится достаточно сложно различима.

Исполнительница роли Маргариты Юлия Снигирь еще до выхода картины высказывала предположение, что лента подвергнется критике. После премьеры отрицательные отзывы действительно были.

«Снигирь не тянет на Маргариту, даже не знаю, кто бы ее сыграл», — отмечается в одном из комментариев на странице фильма.

При этом большинство зрителей положительно оценили фильм, отметив, что лента Локшина отличается от романа Булгакова.

Фото: Атмосфера кино Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

«Мне жаль тех, кто ушел и уйдет, не дождавшись конца. Концовка удалась, я считаю. Многое скрыто между строк, много смыслов. Я тоже не узнавала роман, очень переработанный проект. Но красивый, работа художников отличная», — похвалила пользовательница портала «КиноТеатр».

Почему новую экранизацию «Мастера и Маргариты» считают радикальной

Кинокритик Сергей Сычев в беседе с NEWS.ru назвал радикальной идею экранизировать роман Булгакова в постмодернистском ключе. Несмотря на это, зрители оценят фильм, который сделан таким образом, чтобы понравиться и тем, кто знаком с творчеством писателя, и тем, кто роман не читал, считает спикер.

«Мне кажется, идея сделать фильм „Мастер и Маргарита“ в постмодернистском ключе, как некий диалог со зрителем, Булгаковым и с самим романом — достаточно радикальная, рискованная, но рабочая идея. <...> Очень легкая точка входа в творчество Булгакова, после которой захочется почитать не только „Мастера и Маргариту“, но и другие произведения», — указал собеседник NEWS.ru.

Читайте также:

«Снигирь не тянет»: как в России встретили «Мастера и Маргариту»

«Кушать хотят»: Бортко высказался о новом фильме «Мастер и Маргарита»

Голый полет по Москве, «Слово пацана», муж: как живет актриса Юлия Снигирь