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Руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Круганова сообщила, что режим повышенной готовности введён в связи с риском распространения коронавируса нового типа из Китая (2019-nCoV).

В Минздраве региона сообщили, что персонал Амурской областной инфекционной больницы готовится к работе в режиме сложной эпидемиологической обстановки, проводятся специальные тренинги. Главврач медицинского учреждения Елена Саяпина добавила, что в больнице проходят консультации с инфекционистами высшей категории, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, Россельхознадзор начал проверять багаж прибывающих из Юго-Восточной Азии на предмет заражения коронавирусом, а учёные оценили риски получить вирус вместе с посылкой из Китая.