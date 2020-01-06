https://static.news.ru/photo/cdaa3842-3159-11ea-bdbd-fa163e074e61_660.jpg Конор Макгрегор Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Менеджер ирландского бойца Конора Макгрегора Оди Аттар предложил провести реванш с чемпионом Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в Москве.

Почему бы не провести в будущем реванш в Москве? Конора любят в России, понятно, что и Хабиб очень популярен. Это было бы очень зрелищно, — цитирует Аттара ТАСС.

7 сентября Хабиб Нурмагомедов (28-0) победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дастина Порье (25-6) и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби. После поединка Макгрегор призвал Нурмагомедова сразиться в Москве, за что был высмеян в Сети, писал NEWS.ru.