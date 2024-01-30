Ревакцинацию от COVID-19 внесли в календарь прививок по эпидпоказаниям Минздрав: ревакцинироваться от COVID следует через год после последней прививки

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Министерство здравоохранения РФ внесло пункт с рекомендацией о ревакцинации против коронавируса в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Там говорится, что повторную процедуру следует проводить не ранее чем через год после предыдущей прививки.

Приложение номер 3 к приказу дополнить пунктом следующего содержания: повторная вакцинация (ревакцинация) против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, проводится не ранее чем через год после предыдущей вакцинации, — говорится в документе за подписью главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Кроме того, согласно обновленному календарю, вакцинация от коронавирусной инфекции предусмотрена для лиц старше 18 лет, ранее не болевших и (или) не привитых, для граждан старше 60 лет, пациентов с рядом хронических заболеваний, включая диабет, ВИЧ-инфекцию, проблемы сердечно-сосудистого характера, онкологию. Приказ вступает в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что все дети, пожилые люди, пациенты с бронхиальной астмой и неврологическими заболеваниями должны быть привиты от коклюша. По ее словам, в России есть вакцина, предназначенная как для детей, так и взрослых.

В свою очередь врач-инфекционист Евгений Тимаков посоветовал прививать детей от гриппа в начале сезона, чтобы иммунитет успел выработаться. Специалист подчеркнул, что, если в начале осени ребенка не успели вакцинировать, сделать это можно позже, но тогда важно, чтобы он не контактировал с заболевшими в течение двух недель.