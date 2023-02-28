Reuters: распутица может помешать наступлению на Украине

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Военнослужащие ВС РФ

Поля на востоке Украины превратились в грязь из-за дождя и ранней весенней оттепели, что может помешать обеим сторонам в конфликте взять инициативу, передает Reuters. Как отмечает агентство, распутица может спутать планы российской и украинской армий по наступлению, превратив дороги в реки, а поля — в непроходимые болота.

Украинские солдаты недалеко от линии фронта в ДНР были вынуждены сидеть на корточках в грязных окопах, так как неожиданно изменившаяся погода размягчила мерзлую землю, — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве полным ходом идет подготовка к военным шагам по возвращению Крыма в состав страны. Морально Украина готова вернуть свою территорию, утверждает Зеленский.

Он также отметил, что рассчитывает на победу Киева в конфликте с Россией уже в 2023 году. Зеленский высказал мнение, что это неизбежно произойдет, если партнеры сдержат свое слово, а Киев выполнит «домашнее задание». По словам президента Украины, любые переговоры с Москвой возможны только на основе «формулы мира», что подразумевает вывод всех российских войск и возврат к границам 1991 года.

В то же время бывший разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны попросить о мире уже в ближайшее время. Он подчеркнул, что к этому приведет ситуация на передовой, которая складывается не в их пользу.