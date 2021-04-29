Ретейлеры сообщают о проблемах с доставкой продуктов в Москву

https://static.news.ru/photo/e6636dce-a933-11eb-b80c-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: osnmedia.ru

Продуктовый ретейл и производители столкнулись с логистическими проблемами из-за новых правил движения грузового транспорта в пределах МКАД, которые вступают в силу с 5 мая. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на информацию участников рынка.

По имеющимся данным, в связи с новыми правилами появились сложности с оформлением пропусков, что не позволяет гарантировать поставки в нужные сроки. Из-за риска штрафов перевозчики увеличивают тарифы или вовсе отказываются от заказов.

Вице-президент Российского автотранспортного союза Валерий Алексеев отметил, что перевозчики не хотят брать на себя возможные расходы из-за гипотетических нарушений. При этом каждое нарушение грозит штрафом в размере 5 тысяч рублей.

Как пояснил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, тарифы на перевозку продуктов растут из-за того, что по новым правилам грузовикам приходится объезжать МКАД по ЦКАД или малому бетонному кольцу, что увеличивает дальность поездки на несколько десятков километров. Чтобы обойти установки, перевозчики отправляют с грузом автомобили грузоподъёмностью меньше 3,5 тонны, это ведёт к дополнительным расходам на водителей и транспорт.

По словам источника «Коммерсанта» в одной из крупных пищевых компаний, оформление пропуска для поездок по МКАД занимает несколько недель. При этом главные сложности возникают при получении ночных пропусков: технически их можно оформить только с 26 апреля. По мнению участников рынка, в период майских каникул ситуация с перевозками может ухудшиться.

Мэрия Москвы в феврале предупредила, что с 5 мая в силу вступают новые правила, при которых будет необходимо оформление пропусков на движение внутри МКАД для грузовиков массой более 3,5 тонны, пропуска будут разделены на дневные и ночные, а также будут введены фиксированные маршруты.

В дептрансе Москвы заверили, что ранее оформленные годовые пропуска у крупных перевозчиков продолжат действовать, поэтому перебоев с поставками товаров возникнуть не должно.

Предполагается, что новые правила позволят снизить трафик в столице и сократить число аварий.

Также в Москве до февраля 2022 года действует запрет на движение грузовиков свыше 12 тонн без пропусков.