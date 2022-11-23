Ретейлеры попросили Госдуму отложить принятие поправок по ЛГБТ-тематике АКИТ попросила ГД отложить принятие поправок о запрете на продажу товаров с ЛГБТ-тематикой

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Ассоциация компания интернет-торговли (АКИТ) попросила председателя комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна отложить рассмотрение поправок о защите прав потребителей, предполагающих законодательный запрет на продажу товара, пропагандирующего так называемые нетрадиционные сексуальные отношения (ЛГБТ). Об этом говорится в соответствующем письме, которое ассоциация направила на имя депутата. Документ имеется в распоряжении ТАСС. Авторы обращения отмечают необходимость исключить неопределенность по вопросам отнесения товаров к запрещенным.

С целью однозначного понимания всеми участниками рынка и исключения любой неопределенности по вопросам отнесения товаров к запрещенным, прошу вас рассмотреть возможность отложить рассмотрение поправок в закон о защите прав потребителей для проведения их дополнительного обсуждения, — говорится в письме.

Представители АКИТ также в качестве альтернативы предложили распространить запрет только на товары, которые были признаны по решению суда содержащими запрещенную информацию, за распространение которых предусмотрена административная или уголовная ответственность.

В ассоциации отмечают, что поправки в закон требуют кардиального расширения обязанностей ретейл и повлекут за собой необходимость проведения экспертизы всего объема товаров, что потребует очень больших затрат со стороны отрасли. По словам представителей отрасли, в настоящее время также нет понимания, каким образом предпринимателям следует поступать с продукцией, соответствующей критериям пропаганды ЛГБТ и уже находящейся в обороте. В АКИТ находят целесообразным также определить уполномоченный орган, который станет принимать решения в отношении иностранных товаров, приобретаемых посредством трансграничной торговли на сайтах, контролируемых иностранными юрличами, за распространение которых предусмотрена адимнистративная или уголовная ответственность.

27 октября Госдума единогласно приняла в первом чтении пакет законопроектов о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в России, в том числе в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Также были введены три административные статьи, предусматривающие крупные денежные штрафы за нарушение закона.

В дальнейшем Александр Хинштейн предложил ко второму чтению внести поправку в статью 7 закона РФ " О защите прав потребителей" и законодательном запрете продажи товара, содержащего информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность. Предполагается, что депутаты рассмотрят законопроект во втором чтении 23 ноября.

Также сообщалось, что министерство культуры России стало отзывать прокатные удостоверения у фильмов, в которых присутствует пропаганда ЛГБТ, рассказала заместитель главы ведомства Надежда Преподобная. По ее словам, речь идет о картинах частных киностудий. Преподобная добавила, что подобные фильмы не будут поддерживаться государством финансово