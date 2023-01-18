Ресторатор оценил ущерб от ухода крупных гостиничных сетей из России Ресторатор Филатов: уход сетей Marriot, Hilton и Hyatt из России не так сильно повлиял на рынок

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Уход из России гостиничных сетей Marriot, Hilton, Hyatt и других крупных западных игроков не так сильно повлиял на рынок по сравнению с другими отраслями, кроме того, страну покинули не все крупные сети, рассказал ресторатор Николай Филатов. В своей колонке для журнала «Компания» он отметил, что большинство таких отелей, работавших под западными брендами, вернулось к своим историческим названиям, а те, которые строились конкретно под международное имя, просто сменили его. Отключение международных систем бронирования, таких как Booking.com, по мнению Филатова, тоже сыграло свою роль, однако не столь заметную, поскольку в основном этими сервисами пользовались иностранные туристы.

Важно понимать: сами здания гостиниц не принадлежат международным отельным брендам. У них есть владельцы и инвесторы, как правило, российские, заключившие договор с брендом, под которым гостиница работала. Авторитетный международный игрок по этому договору обеспечивал управление, соответствие стандартам, подключение к системам бронирования, маркетинг и т. п. Ушла именно эта надстройка, но сами гостиницы остались и продолжают работать, — подчеркнул Филатов.

Отельный бизнес в 2022 году просел примерно на 10%, если сравнивать с показателями за 2019-й, по предварительным оценкам. Конкретные цифры зависят от региона. Так, отельеры понесли наибольший ущерб там, где после 24 февраля ограничили полеты: это Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону и другие города на юго-западе страны, отметил эксперт.

Ранее в Госдуме рассказали о причинах роста цен на путешествия по России. Депутат Александр Коган заявил, что подорожание отдыха на российских курортах связано с повышением спроса на внутренний туризм. Кроме того, это зависит от госпрограмм в регионе, в рамках которых развивают инфраструктуру. Поэтому отдых в Сочи, где под Олимпиаду заложили миллиарды рублей, стоит дороже, чем в том же Крыму, указал парламентарий.