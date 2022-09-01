Решили немножко затонуть: операторов заподозрили в ухудшении качества связи Эксперты назвали возможную причину возникающих перебоев с мобильным сообщением

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Качество мобильной связи в России начинает снижаться. Такое мнение NEWS.ru высказали ряд отраслевых экспертов. При этом они полагают, что негативные явления, с которыми уже сталкиваются абоненты, пока еще вряд ли связаны с санкционным давлением и уходом из страны крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования. По одной из версий, таким образом операторы могут прозрачно намекать на необходимость увеличения господдержки, хотя официально представители «большой тройки» не спешат в этом признаваться.

«Вдруг резко упало»

О регулярно возникающих локальных проблемах с мобильной связью заявил руководитель проектов по строительству телекоммуникационных сетей генеральный директор компании «Перспективные технологии» Игорь Ящук.

В разговоре с NEWS.ru он сообщил, что «действительно наблюдается определенное падение качества связи».

Количество абонентов не меняется, за полгода оборудование не могло разрушиться и одномоментно выйти из строя. Мне кажется, есть определенная конъюнктура рынка. Операторы сотовой связи, вероятно, хотят получить свою долю пирога — рассчитывают на дотации из госбюджета, показывают тем самым, что им надо помогать. Каждый хочет получить свой бонус, свой плюс, какую-то свою компенсацию, – пояснил Ящук.

Он также отметил, что речь идет о стратегической отрасли, на проблемы которой государство не может закрывать глаза. Однако вопросы напрашиваются сами по себе, признал эксперт.

Базовые станции никто не разбирал, но вдруг в один прекрасный момент сотовая связь стала хуже, многие это замечают. Однако объективных причин [для ухудшения] нет. Полгода назад по этим базовым станциям разговаривали, и всё было нормально, а потом вдруг после заявления «большой тройки» о том, что качество связи упадет, оно вдруг резко упало. Сами по себе напрашиваются определенные мысли, – подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале марта, вскоре после начала специальной военной операции на Украине и последовавшими за ней западными санкциями, крупнейшие российские сотовые операторы — ПАО «МТС», «МегаФон», «ВымпелКом» и Tele2 — выступили с совместным заявлением. В нем они, в частности, указали, что «телеком-рынок сегодня находится в сложной ситуации, большая часть в структуре затрат каждого из игроков приходится на телекоммуникационное и другое радиоэлектронное оборудование». Операторы посетовали на то, что «введенные санкции напрямую ударили по его поставкам, а скачок курса валют привел к значительному удорожанию проектов».

В заявлении отмечалось, что у отрасли нет существенной валютной выручки, как и перспективы роста спроса на услуги связи в связи с уходом с рынка иностранных компаний.

А значит, негативные факторы, влияющие на наш бизнес, не будут компенсированы. Такая ситуация в обозримой перспективе может привести к деградации услуг голосовой связи и доступа в интернет по всей стране, – предупреждали операторы.

Ждать долго не пришлось. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков сообщил NEWS.ru, что специалисты фиксируют отдельные проблемы с мобильной связью — например, снижение скоростных характеристик в целом.

Тенденция к ухудшению есть, но она не носит лавинообразный характер. Каждый регион развивается самостоятельно, базовые устанавливались в разное время. Где-то пришло время, и они начали «выпадать», где-то — нет. Тут нельзя говорить «в общем по России», везде ситуация разная, – пояснил Кусков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Между тем представитель одного из российских операторов в приватной беседе рассказал NEWS.ru, что качество связи действительно падает. По его словам, в последнее время это проявляется в виде многочисленных обрывов соединений.

Потребители это стали замечать, обрывы, плохая слышимость встречаются все чаще. Во всяком случае такие жалобы приходится регулярно слышать в последние несколько месяцев. Однако официально операторы это не признают.

Собеседник NEWS.ru также предположил, что операторы «готовятся к худшему и пытаются всячески обратить внимание государства на проблему»:

Логика тут понятная: если у нас хорошая связь, и проблем нет то встает законный вопрос: зачем помогать? А помогают у нас в первую очередь тем, кто тонет. Видимо, операторы решили немножко «затонуть».

Между тем эксперты сходятся во мнении, что ситуация с качеством сотовой связи в ближайшей перспективе объективно будет ухудшаться, и на то есть веские причины. Так, несколько дней назад стало известно, что финский производитель электроники Nokia и шведский поставщик телекоммуникационного оборудования Ericsson окончательно прекратят свою деятельность в России. К слову, Nokia сообщила о планах покинуть российский рынок еще в апреле — тогда глава финской фирмы Пекки Лундмарк признался, что в компании не видят «никаких возможностей продолжать бизнес в стране в текущих обстоятельствах».

Что касается компании Ericsson, то, по данным западных СМИ, шведы также намерены свернуть деятельность в России в ближайшие несколько месяцев. Это означает, что серьезная нехватка телекоммуникационного оборудования у российских сотовых операторов еще впереди.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Не губная помада»

Уход Ericsson из России — плохая новость, подтвердил NEWS.ru шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. Он признал, что заменить такое оборудование невозможно, поскольку «это не губная помада».

Конечно, имеющееся оборудование в один день у нас не рухнет. Но надо понимать, что на долю того же Ericsson в России приходится 20% телекоммуникационного оборудования. Это ведь не только «железо», речь идет о программном обеспечении, которое надо менять, обновлять выявленные уязвимости, – сообщил Букштейн.

Эксперт полагает, что параллельный импорт в данном случае не поможет, поскольку для столь дорогостоящего оборудования требуется постоянная гарантия и регулярное обслуживание.

Еще одним поставщиком оборудования для операторов является китайский Huawei, но Букштейн считает, что на эту корпорацию не стоит особо рассчитывать. Дело в том, что концерн из КНР не хочет попасть под вторичные санкции.

По его мнению, единственный вариант — разрабатывать свое оборудование, а для работы в переходный период создавать необходимые запасы. Букштейн сообщил, что средний срок службы базовой станции составляет пять-семь лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Кусков из TelecomDaily заявил, что хорошо оценивает российское оборудование:

Единственный его минус — его нет в природе. С 2014 года нам нужно было понять, какие сектора экономики требуют создания отечественного оборудования. Возможно, нам нужно не всё. Но базовые станции, чтобы избежать нынешней ситуации, нам необходимо было создавать самим, но это не было сделано, считая, что их приобретение – лучший вариант. Получится у нас или нет [произвести собственное оборудование] — сказать сложно. Но, по большому счету у нас нет права на ошибку. Нам остается только надеяться и верить.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил NEWS.ru, что «нам нужно здоровое производство».

Да, пока есть опытные образцы, им недовольны операторы, но можно его докручивать дальше. Конечно, наше оборудование будет заведомо хуже [иностранного], но, страшно, если его не будет вообще, – отметил Муртазин.

Пока операторы «большой тройки» не спешат кричать, что всё пропало, видимо, рассчитывая на то, что государство на фоне санкционного давления западных стран активно включится в процесс. Однако то, что тревожные сигналы от них исходят, почти свершившийся факт, признают эксперты.

NEWS.ru направило крупнейшим операторам запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. В МТС, «ВымпелКоме» и Tele2 пока не ответили на вопросы редакции. В пресс-службе «МегаФона» сообщили, что у компании имеются запасы оборудования и оператор продолжает строительство и модернизацию сети в тех регионах, в которых и планировал. В пресс-службе отметили что «речь идет о крупных городах, малых населенных пунктах, туристических местах», пояснив, что не фиксирует перебоев со связью. Представители оператора также заверили, что «прорабатывают альтернативные варианты поставок оборудования из разных стран».