Решетников заявил о плавной стабилизации ситуации на рынке труда в РФ

https://static.news.ru/photo/d179b8ec-4690-11eb-8112-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: economy.gov.ru

Ситуация на российском рынке труда постепенно стабилизируется, но всё ещё остаётся крайне непростой, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он заявил, что борьба с безработицей и восстановление рынка труда станут одной из ключевых задач экономической политики РФ в 2021 году.

Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В ноябре уровень безработицы составил 6,1% при максимуме 6,4% в августе. Ожидаемо снижается и регистрируемая безработица. Тем не менее ситуация на рынке труда остаётся, конечно, напряжённой, — приводит слова министра РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что общая численность безработных россиян в октябре достигла 4,494 млн человек. По словам эксперта в области управления персоналом Льва Соколова, пандемия COVID-19 ударила по всем отраслям — резкий рост безработицы Росстат фиксировал ещё в марте и апреле.

По данным Росстата, мужчина в среднем находится в поиске работы 6,3 месяца, женщины — 6,5. При этом в России в последние месяцы количество работающих мигрантов уменьшилось на 1 млн.

Ранее эксперты также рассказали, в каких сферах будет проще найти работу и когда у соискателей больше шансов трудоустроиться даже в такое время, когда ситуация на рынке труда остаётся сложной.