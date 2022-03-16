Решетников: информации о массовых сокращениях нет

На сегодняшний день у властей нет информации о массовых сокращениях рабочих мест в РФ. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает ТАСС. Министр также подчеркнул, что многие иностранные компании уже сообщают, что готовы вернуться на российский рынок, когда ситуация стабилизируется.

Сегодня нет информации, что производятся массовые сокращения. Нет жалоб на нарушение трудовых прав, — сообщил Решетников.

Он добавил, что правительство примет следующий пакет мер по обеспечению стабильности экономики после того, как проанализирует варианты и предложения регионов, ведомств и бизнеса.