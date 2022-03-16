Решетников: информации о массовых сокращениях нет

Глава Минэкономразвития заявил, что информации о массовых сокращениях рабочих мест нет
Вячеслав Душин
Вячеслав Душин
17:08, 16 марта 2022
Максим РешетниковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На сегодняшний день у властей нет информации о массовых сокращениях рабочих мест в РФ. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает ТАСС. Министр также подчеркнул, что многие иностранные компании уже сообщают, что готовы вернуться на российский рынок, когда ситуация стабилизируется.
Сегодня нет информации, что производятся массовые сокращения. Нет жалоб на нарушение трудовых прав, — сообщил Решетников.
Он добавил, что правительство примет следующий пакет мер по обеспечению стабильности экономики после того, как проанализирует варианты и предложения регионов, ведомств и бизнеса.
Ранее Максим Решетников сообщал, что иностранные компании уходят из России в основном из-за проблем с логистикой. По его словам, большая часть бизнеса вернётся в Россию, как только перенастроит каналы поставок. Он также отметил, что финансовые рынки России по-прежнему в поисках «точки равновесия», на это потребуется время. Сейчас экономике РФ важно избежать спада экономической активности, чтобы иметь возможность быстро восстановиться.