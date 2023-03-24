Решетки на окнах школ перестали считать нарушением пожарной безопасности МЧС: наличие решеток на окнах школ не является нарушением пожарной безопасности

Фото: Юлия Рубцова/ИТАР-ТАСС

Для обеспечения эвакуации в случае пожара в самарских школах снимают с окон решетки (архивное фото)

Наличие решеток на окнах школ больше не считается нарушением пожарной безопасности, сообщил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. По его словам, в случае пожара ученики и преподаватели должны покинуть школу по эвакуационным путям, к которым окна не относятся. Споры о необходимости решеток на окнах велись ранее на разных уровнях власти.

Что касается решеток, с 1 марта вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима, и сегодня наличие решеток не является нарушением, — сообщил Еникеев.

Согласно данным МЧС, в 2022 году в объектах образования в России произошло 325 возгораний, в том числе 150 пожаров случилось в школах. Жертв среди детей удалось избежать. Из-за нарушений пожарной безопасности была приостановлена работа 20 школ.

В августе 2022 года глава комитета Совета Федерации по науке и образованию Лилия Гумерова предлагала создать единый документ, в котором будут прописаны требования МЧС, МВД, Роспотребнадзора и других ведомств к обеспечению безопасности в школах. Сенатор отмечала, что представители разных ведомств нередко дают прямо противоположные указания по проверкам в образовательных учреждениях.