Решение «Макдоналдса» приостановить работу в России назвали политическим

Решение «Макдоналдса» приостановить работу в России политическое, оно не вызвано форс-мажором, заявил политолог Сергей Михеев ИА SM-News. В связи с этим на компанию, вероятно, можно будет подать в суд для возмещения убытков, отметил он.

В договорах, как известно, есть пункт о форс-мажоре. Не исключено, что «Макдоналдсу» можно «выкатить» некие требования по компенсации убытков. Будет платить или не будет − это другой вопрос. На самом деле никаких форс-мажорных обстоятельств для работы «Макдоналдса» нет. Как и для многих других компаний. Потому что их решения чисто политические. Нет ни атомного взрыва, ни техногенной катастрофы, ни урагана или торнадо. Решения политические, к форс-мажору они не относятся, — сказал Михеев.

Он добавил, что иностранные компании останавливают работу в России на три месяца, потому что ждут каких-то серьёзных изменений ситуации за этот срок.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что отечественные сети общественного питания могут заместить рестораны «Макдоналдс» в срок от шести месяцев до года. По его словам, для этого власти города выделят полмиллиарда рублей в форме целевых кредитов.

Он уточнил, что власти попросят вновь открывающиеся предприятия «максимально задействовать» кадровый потенциал бывших работников «Макдоналдса» и других франшиз.