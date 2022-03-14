Решение «Макдоналдса» приостановить работу в России назвали политическим
Политолог Михеев: решение «Макдоналдса» приостановить работу в России политическое
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
11:34, 14 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Решение «Макдоналдса» приостановить работу в России политическое, оно не вызвано форс-мажором, заявил политолог Сергей Михеев ИА SM-News. В связи с этим на компанию, вероятно, можно будет подать в суд для возмещения убытков, отметил он.
В договорах, как известно, есть пункт о форс-мажоре. Не исключено, что «Макдоналдсу» можно «выкатить» некие требования по компенсации убытков. Будет платить или не будет − это другой вопрос. На самом деле никаких форс-мажорных обстоятельств для работы «Макдоналдса» нет. Как и для многих других компаний. Потому что их решения чисто политические. Нет ни атомного взрыва, ни техногенной катастрофы, ни урагана или торнадо. Решения политические, к форс-мажору они не относятся, — сказал Михеев.
Он добавил, что иностранные компании останавливают работу в России на три месяца, потому что ждут каких-то серьёзных изменений ситуации за этот срок.
Сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс»
Сергей Булкин/NEWS.ru
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«Макдоналдс» на Пушкинской
Сергей Булкин/NEWS.ru
Выключенные терминалы «Макдоналдс»
Vlad Karkov/Global Look Press
«Макдоналдс» на Пушкинской
Сергей Булкин/NEWS.ru
Закрытый ресторан быстрого питания «Макдоналдс»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Очередь в «Макдоналдс» в центре Калининграда
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Москва, Россия: люди стоят в очереди, чтобы войти в ресторан
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Закрытые рестораны в Перми
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Очередь в тольяттинский «Макдоналдс»
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Сергей Булкин/NEWS.ru
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Очередь на Пушкинской, Москва
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«Макдоналдс» на Пушкинской
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Макдоналдс» на Пушкинской
Сергей Булкин/NEWS.ru
«Макдоналдс» на Пушкинской
Сергей Булкин/NEWS.ru
Очередь в Красногорске
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что отечественные сети общественного питания могут заместить рестораны «Макдоналдс» в срок от шести месяцев до года. По его словам, для этого власти города выделят полмиллиарда рублей в форме целевых кредитов.
Он уточнил, что власти попросят вновь открывающиеся предприятия «максимально задействовать» кадровый потенциал бывших работников «Макдоналдса» и других франшиз.