18+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Решение «Макдоналдса» приостановить работу в России назвали политическим

Политолог Михеев: решение «Макдоналдса» приостановить работу в России политическое
11:34, 14 марта 2022
Решение «Макдоналдса» приостановить работу в России назвали политическим Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Решение «Макдоналдса» приостановить работу в России политическое, оно не вызвано форс-мажором, заявил политолог Сергей Михеев ИА SM-News. В связи с этим на компанию, вероятно, можно будет подать в суд для возмещения убытков, отметил он.

В договорах, как известно, есть пункт о форс-мажоре. Не исключено, что «Макдоналдсу» можно «выкатить» некие требования по компенсации убытков. Будет платить или не будет − это другой вопрос. На самом деле никаких форс-мажорных обстоятельств для работы «Макдоналдса» нет. Как и для многих других компаний. Потому что их решения чисто политические. Нет ни атомного взрыва, ни техногенной катастрофы, ни урагана или торнадо. Решения политические, к форс-мажору они не относятся, — сказал Михеев.

Он добавил, что иностранные компании останавливают работу в России на три месяца, потому что ждут каких-то серьёзных изменений ситуации за этот срок.

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очереди в Новогиреево

NEWS.ru

«Макдоналдс» на Пушкинской

Сергей Булкин/NEWS.ru

Выключенные терминалы «Макдоналдс»

Vlad Karkov/Global Look Press

«Макдоналдс» на Пушкинской

Сергей Булкин/NEWS.ru

Закрытый ресторан быстрого питания «Макдоналдс»

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Очередь в «Макдоналдс» в центре Калининграда

Социальные сети

Москва, Россия: люди стоят в очереди, чтобы войти в ресторан

Vlad Karkov/Global Look Press

Закрытые рестораны в Перми

Социальные сети

Очередь в тольяттинский «Макдоналдс»

Социальные сети

Туляки ринулись в «Макдоналдс»

Социальные сети

Сеть предприятий быстрого обслуживания «Макдоналдс»

Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербуржцы выстроились в очередь за бургерами

Социальные сети

Очередь на Пушкинской, Москва

Социальные сети

«Макдоналдс» на Пушкинской

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Макдоналдс» на Пушкинской

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Макдоналдс» на Пушкинской

Сергей Булкин/NEWS.ru

Очередь в Красногорске

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что отечественные сети общественного питания могут заместить рестораны «Макдоналдс» в срок от шести месяцев до года. По его словам, для этого власти города выделят полмиллиарда рублей в форме целевых кредитов.

Он уточнил, что власти попросят вновь открывающиеся предприятия «максимально задействовать» кадровый потенциал бывших работников «Макдоналдса» и других франшиз.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео