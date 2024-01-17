«Репетиция этно-Майдана». Что на самом деле происходит в Башкирии?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы Башкирии возбудили уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» после протестов 17 января перед залом суда в городе Баймаке, сообщил председатель общественного совета МВД по региону Рафаил Диваев. Почему это происходит, что о ситуации думают военкоры, участники СВО и эксперты, какая истинная причина митинга, была ли реакция СМИ Запада?

Кто такой Фаиль Алсынов (Алчинов) и что за организация «Башкорт»

«После оглашения приговора экстремисту Фаилю Алсынову возле здания суда ожидаемо начались столкновения сторонников башкирского сепаратиста и бойцов ОМОНа. Силовикам пришлось использовать против толпы светошумовые гранаты. На деле же Алсынов — лидер организации „Башкорт“ (признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России), которая выступает за отделение Башкирии от РФ и провоцирует межэтнические конфликты. При этом в копилку сепаратистских взглядов Алсынова добавим то, что он — последователь идеологии пантюркизма, в качестве приветствия использует жест „Серых волков“, характерный для членов турецкой неофашистской организации „Бозкурт“. Эта вполне открытая информация, которая подтверждается фотографиями и поездками в Турцию и Казахстан для встречи со сторонниками Великого Турана», — написал «Рыбарь».

Ранее Фаиля Алсынова приговорили к четырем годам колонии общего режима, признав его виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку. В митинге у здания суда участвовали несколько тысяч человек. Между демонстрантами и протестующими произошли столкновения.

Фото: vk.com/id82522357 Фаиль Алсынов (Алчинов)

Почему на самом деле начались акции протеста

«В Башкирии сегодня прошла очередная репетиция „этно-Майдана“. Местные националистические активисты использовали в качестве повода суд над пантюркистом и сепаратистом Фаилем Алсыновым. Последнего приговорили к четырем годам тюрьмы, после чего у здания суда начались столкновения с силовиками. Националисты пытались забрасывать их камнями. Как и в случае с Дагестаном, все это дело координировалось через сетку ципсошных каналов, администрируемых из-за рубежа. Также „протест“ поддержали курируемый Киевом крымско-татарский активист Рефат Чубаров и ряд иноагентов», — написал военкор Юрий Котенок.

Военный блогер Кирилл Федоров детально рассказал об истинных причинах протеста.

«Башкирия — многонациональная республика, благодаря этому она славилась своим величием, богатством и образованием, но так вышло, что в Башкирии башкир менее 40%. Еще со времен первого президента республики Муртазы Рахимова в республике наблюдалось некое нестандартное общество, в школах детей заставляли учить башкирскому языку ВСЕХ детей, даже если они являлись русскими, украинцами, татарами и евреями. В паспортах гражданина Российской Федерации, выданных в РБ, были отдельные страницы на башкирском языке с республиканской символикой. На этой почве голову начал поднимать башкирский национализм, а именно националистически-сепаратические организации, такие как „Башкорт“. Среди ее основателей был и некий Фаиль Алсынов, который и стал причиной сегодняшних беспорядков», — отметил эксперт.

Федоров обратил внимание, что в прошлом году Алсынов не раз устраивал незаконные публичные мероприятия.

«Например, в 2017 году он собирал незаконные митинги против отмены обязательного изучения госязыков республик. Этот закон был подписан Владимиром Путиным. Благодаря этому акту дети не из башкирских семей получили право не учить башкирский язык. Также Алсынов выступал против проведения СВО, призывая башкир отказаться от частичной мобилизации, а осенью 2023 года нацисты из экстремистской организации „Башкорт“ начали сносить поклонные православные кресты, установленные в районах республики. Среди его подвижников была и некая Рамиля Саитова, которая призывала сносить церкви и выгнать из Башкирии всех не башкир. В апреле 2023 года Алсынов принимал участие в протестах в Баймакском районе. Тогда он предложил русским уехать в Рязань, а татарам — в Казань. Также он оскорблял и вызывал национальную рознь по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии. Вот из-за такого гражданина и начались сегодняшние беспорядки в Баймакском районе Башкортостана», — добавил военный блогер.

Фото: vk.com/id82522357 Фаиль Алсынов (Алчинов)

Канал Readovka написал, что сегодня в Башкирии случился «сепаратизм под прикрытием заботы об экологии».

«Громкий судебный процесс над „экоактивистами“ в Башкирии привлек внимание всей страны. И вовсе не потому, что народ озаботился судьбой дикой природы и положением в добыче полезных ископаемых. Выяснилось, что, прикрываясь благими намерениями, в республике много лет действует разветвленная сеть экстремистских организаций и активистов. Требования изгнания не башкир и притеснения русского населения, поддержка ВСУ и даже призывы к отделению республики — далеко не полный список темных дел „Башкорта“», — отметили авторы канала.

Что о ситуации в Башкирии думают участники СВО

«Участники СВО записали видео, где назвали Алсынова врагом России и создателем организации „Башкорт“, участники которой „поддерживают ВСУ и радуются гибели наших солдат“. Бойцы призвали отправить Алсынова к ним, чтобы „перевоспитать его и научить любить родину“», — написала Baza.

«Бойцы с фронта записали сообщения, сказав, что „Фаиль Алсынов и его друзья — это враги России и российского народа, волки в овечьей шкуре. Пока мы здесь на передовой, эти предатели и коллаборационисты „мутят воду“ в нашей родной республике“», — передает Telegram-канал «Два майора».

При чем тут Моргенштерн

Рэпер Моргенштерн (признан в России иноагентом) опубликовал в соцсетях фотографию с памятником башкирскому национальному герою Салавату Юлаеву. Ряд Telegram-каналов увидели в посте поддержку митингующих, хотя сам артист по этому поводу конкретно никак не высказывался.

Что о ситуации в Башкирии пишут на Западе

«Алсынова посадили в тюрьму за разжигание межнациональной розни, которую он отрицает. Крупные акции протеста в России проводятся крайне редко из-за риска ареста. В демонстрации, которая длится уже несколько дней при температуре около минус 20 градусов, участвуют несколько тысяч человек, есть сообщения о нескольких пострадавших. Алсынова обвиняют в оскорблении мигрантов во время демонстрации. Протестующие выступают против планов добычи соды на территории священного для местных жителей места. Однако сторонники считают, что это была запоздалая месть за его активную деятельность. Сообщается, что он назвал выходцев из Средней Азии и Кавказа, которые составляют большую часть мигрантов в России, „черными людьми“, что в русском языке считается уничижительным термином. Но он настаивает, что слова, которые он использовал на башкирском языке, означают „бедные люди“, они были неправильно переведены на русский язык. Он намерен обжаловать приговор», — написали журналисты BBС.

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