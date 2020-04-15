Репетиции воздушной части парада Победы начинаются в Москве

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С 15 апреля в столице будут проводиться репетиции воздушной части парада Победы, они продлятся несколько дней, сообщает Росавиация.

На время репетиций над Москвой установлен временный режим использования воздушного пространства на 15, 17, 20, 22 апреля 2020 года, а 16, 21, 23, 24 апреля остаются резервными днями. Воздушный режим в дни генеральных репетиций будет установлен отдельно, сообщает ведомство.

Уточняется, что ограничения в связи с репетициями установлены минимальные, они затронут работу аэропортов Шереметьево, Домодедово, Остафьево, Внуково, Раменское и аэропорта Грабцево в Калуге. Также воздушные парады планируется провести в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Владивостоке и Чите.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о планах по проведению парада Победы и празднованию 9 Мая. По его словам, мероприятия обязательно состоятся, однако неизвестно, в какой день. Он отметил, что точно сейчас сказать нельзя, так как решений относительно переноса принято не было.