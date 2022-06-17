Ректор МГИМО пообещал расширение сотрудничества с зарубежными вузами Ректор МГИМО Торкунов пообещал расширение сотрудничества с зарубежными вузами

Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

Ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов (слева)

Сотрудничество с зарубежными вузами будет расширяться, несмотря на происходящее в мире, заверил ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов в разговоре с «360». По его словам, некоторые европейские университеты приостановили партнёрство, но «мир большой».

Мы и раньше развивали связи с азиатскими университетами, асеановскими, ближневосточными. И количество стран будет расти. <...> Сотрудничество будет расширяться и на зону Персидского залива. И Абу-Даби, и Дубай, и Турция. В Турции есть большая потребность в иностранных языках, многие граждане хотели бы учиться на русском языке, — сказал Торкунов.

МГИМО осенью собирается открыть онлайн-программу обучения русскому языку для студентов из стран СНГ и Центральной Азии, а после — для учащихся ОАЭ и Турции. Вуз также разработал масштабную программу сотрудничества с сельскохозяйственными вузами, в ней тоже должны принять участие иностранные студенты.

Тем временем все российские вузы были исключены из Болонского процесса, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. Болонская группа приняла соответствующее решение, так как руководители образовательных организаций в России поддержали спецоперацию на Украине.