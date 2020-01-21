Тёплая погода, до плюс пяти градусов, ожидается 21 января в Москве. Синоптики подчёркивают, что в этот день может установиться новый рекорд тепла. Об этом
Мы сегодня ожидаем облачную погоду, временами дождь. Температура в столице составит плюс 3–5 градусов, по области — от 1 до плюс 6 градусов тепла. Сегодня мы ожидаем обновление рекорда, — процитировало агентство Александра Синенкова.
Синоптик отметил, что атмосферное давление будет ниже нормы на 12 пунктов — 735 миллиметров ртутного столба. А ветер ожидается западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Он уточнил, что предыдущий рекорд тепла был отмечен в 1957 году. Тогда температура поднялась до 3,3 градуса тепла.
Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил москвичей о самом холодном дне с начала зимы. Специалист сообщил, что холод придёт в столицу 23 января. Тем не менее синоптик сообщил, что к 25 января тёплая погода должна снова вернуться в Москву.
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