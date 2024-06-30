«Река смерти» для ВСУ: что происходит в Волчанске и Часове Яре 30 июня

Фото: Александр Река/ТАСС

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Подразделения ВС РФ продвигаются в городе Часов Яр в ДНР, ВСУ несут крупные потери в Волчанске под Харьковом. Какая ситуация в этих населенных пунктах 30 июня?

Что происходит в Волчанске 30 июня

По данным Telegram-канала War Gonzo, в городе Волчанске и населенном пункте Глубокое Харьковской области 30 июня продолжаются ожесточенные бои.

«Харьковский фронт. Продолжаются тяжелые бои в Волчанске и в районе Глубокого. Без каких-либо значимых продвижений, но активность боевых действий на участке продолжает оставаться крайне высокой», — пишет источник.

Telegram-канал «Два майора» также отмечает, что в Волчанске идут тяжелые бои, а ВС РФ стянули на себя резервы украинской армии с разных направлений.

«На Харьковском направлении подразделения группы войск „Север“ ВС России стянули на себя резервы ВСУ с разных участков фронта, идут тяжелые бои в Волчанске. При этом говорить об эффективности создания „буферной зоны“ для защиты Белгородской области не приходится. ВСУ остервенело бьют по мирному населению, выцеливают гражданский транспорт, пытаются разрушить экономику региона», — передает ресурс.

Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», группировка войск «Север» в Волчанске продвигается в южном направлении к реке Волчья.

«Ожесточенные бои в Волчанске: подразделения „Северян“ шаг за шагом продвигаются в южном направлении к реке Волчья. Враг продолжил попытки сосредоточить резервы в районе правого берега. В результате огневого поражения участков форсирования реки уничтожено до 25 бойцов ВСУ. Общее продвижение на Волчанском направлении составило до 100 метров», — подчеркивается в публикации канала.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

«Река смерти» для ВСУ

«Военкоры Русской Весны» передают, что ВСУ продолжают безуспешные попытки форсирования реки Волчья. В ночь на 29 июня украинские бойцы попытались перебросить силы через реку, но ВС РФ ударили по ним автоматическими станковыми гранатометами и артиллерией.

«Затем противник пытался восстановить переправу, используя танковый мостоукладчик, по которому было нанесено огневое поражение. Естественно, он превратился в груду металла, став очередным памятником „стандартам НАТО“», — пишет Telegram-канал.

Как подчеркивает источник, в украинских войсках уже прозвали Волчью «рекой смерти».

«За прошедшие сутки противник несколько раз пытался перебросить резервы через реку Волчья, однако все попытки врага заканчивались одинаково — уничтожением личного состава и техники ВСУ бойцами группировки войск „Север“. Сами украинские военные уже прозвали Волчью „рекой смерти“», — добавляют «Военкоры Русской Весны».

Telegram-канал «Военная хроника» пишет, что наиболее крупные потери ВСУ несут именно в районе реки Волчья.

«Некоторые украинские источники сообщают, что только по одной переправе через реку Волчью в Волчанске, где ВСУ пытаются перебрасывать войска, прилетает 100–120 артиллерийских снарядов. Если плотность огня действительно такая, то неудивительно, почему наиболее крупные потери украинские войска несут именно здесь», — сообщает источник.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Anatolii Sirykukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Что происходит в Часове Яре 30 июня

Российские подразделения развивают наступление по флангам в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР) и имеют тактические успехи, передает War Gonzo.

«Часовоярское направление. Продолжаются бои в восточном пригороде Часова Яра. Параллельно российские войска продолжают попытки развить наступление по флангам. ВСУ активно обороняются, но удерживать позиции получается не везде. Есть очередные тактические успехи ВС РФ», — докладывает Telegram-канал.

По данным военкора Евгения Лисицына, бойцы ВС РФ продвигаются в микрорайоне Канал на восточной окраине Часова Яра. «Два майора» также уточняют, что российские подразделения переламывают силы ВСУ в данном населенном пункте.

Telegram-канал «На движениях» передает, что ВСУ, потеряв большую часть леса между населенным пунктом Калиновка и железной дорогой, а также потерпев убыток в микрорайоне Канал, где под контролем украинских сил осталось несколько пятиэтажных домов, начинают откатываться, выстраивая линию обороны за каналом Северский Донец — Донбасс.

«Предполагаю, что в течение двух-трех дней противник выведет из леса южнее Калиновки остатки своих сил, чтобы закрепиться непосредственно за каналом», — добавляет источник.

Telegram-канал «Сводки и аналитика СВО» подчеркивает, что в Часове Яре в скором времени наступит критический момент для ВСУ.

«Часов Яр. Дела идут, скоро наступит критический момент для врага, скоро», — пишет ресурс.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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