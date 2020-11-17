Рейтинг моногородов составили в России

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Фонд развития моногородов выбрал 10 лучших моногородов в 2019 году. В список вошли населённые пункты с высоким уровнем социально-экономического развития.

Сегодня мы объявили новую десятку лучших. Это те моногорода, которые уже вышли за пределы приставки «моно», они окрепли, к ним нужен более масштабный подход, — заявила генеральный директор фонда Ирина Макиева.

По её словам, в этих местах не нужно «спасать ситуацию» и заниматься только созданием рабочих мет. Этим городам требуется развитие экономики и городской среды.

В десятку вошли Набережные Челны (Татарстан), Тольятти (Самарская область), Первомайский (Тульская область), Губкин (Белгородская область), Кумертау (Башкирия), Череповец (Вологодская область), Костомукша (Карелия), Невинномысск (Ставропольский край), Нижнекамск (Татарстан) и Тутаев (Ярославская область). При этом Губкин, Череповец, Кумертау, Набережные Челны, Тольятти, Невинномысск и Тутаев оказываются в рейтинге уже не в первый раз.

Список составляется каждый год с 2016 года, говорится на сайте фонда.

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