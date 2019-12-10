https://static.news.ru/photo/56aa3b5c-1ad4-11ea-a0ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все вылеты во французскую столицу и обратно, назначенные на 10 декабря, в связи с общенациональной забастовкой в европейской стране.

Пассажиры отменённых рейсов оповещаются об изменении в расписании по телефону, а все прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота, сообщает компания.

Уточняется, что пассажиры будут отправлены последующими рейсами, которые будут выполнены на воздушных судах повышенной вместимости.

Как писал NEWS.ru ранее, Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) отменило большинство поездов 8 и 9 декабря в связи с забастовкой работников общественного транспорта против пенсионной реформы.