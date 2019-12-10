Авиакомпания «Аэрофлот» отменила все вылеты во французскую столицу и обратно, назначенные на 10 декабря, в связи с общенациональной забастовкой в европейской стране.
Пассажиры отменённых рейсов оповещаются об изменении в расписании по телефону, а все прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами Аэрофлота,
Уточняется, что пассажиры будут отправлены последующими рейсами, которые будут выполнены на воздушных судах повышенной вместимости.
Как писал NEWS.ru ранее, Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) отменило большинство поездов 8 и 9 декабря в связи с забастовкой работников общественного транспорта против пенсионной реформы.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен