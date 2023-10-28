Рейс Москва — Бишкек подал сигнал бедствия Mash: летящий из Москвы в Бишкек лайнер подал сигнал бедствия над Самарой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что рейс YK884 Москва — Бишкек подал сигнал бедствия, когда пролетал над Самарой. Пассажирский лайнер Airbus A320-231 решили экстренно сажать в аэропорту города. Что спровоцировало пилотов на такой шаг, пока неизвестно.

По данным MSK1.RU, борт благополучно сел в самарском аэропорту Курумоч. Указанный рейс выполняется из аэропорта Домодедово в воздушную гавань Manas International Airport (FRU). Среднее время перелета составляет 3 часа 50 минут. Предположительно, перевозчиком является киргизская авиакомпания Avia Traffic Company.

Накануне в московских аэропортах были задержаны 39 рейсов и еще семь отменены. Больше всего задержек приходится на аэропорт Домодедово. Причиной оказался сильный снегопад, накрывший столицу.

Ранее российский военно-транспортный самолет Ил-76МД загорелся во время взлета с военного аэродрома Гиссар в Душанбе. Предварительной причиной пожара в столице Таджикистана считается разрушение пневматики колеса при разгоне с дальнейшим попаданием элементов в мотор. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, где сгорел. Экипаж эвакуировался, как и восемь пассажиров, находившихся на борту. Никто не пострадал.