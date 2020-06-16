Кабмин отменил устаревшие нормы естественной убыли колбас и усушки мяса

https://static.news.ru/photo/82b85fd4-b06c-11ea-8de6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 450 устаревших нормативных актов, изданных во времена СССР и РСФСР, а также целый ряд отдельных положений различных документов признаны недействительными в реалиях современной России. Как следует из постановления, подписанного председателем правительства Михаилом Мишустиным, эти документы утратят силу не позднее 2021 года.

Документы, подлежащие отмене, были приняты с 1946 по 1991 год, сообщает пресс-служба кабмина. В их числе — «правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам».

Впрочем, в числе аннулируемых документов попадаются и более поздние. Как передаёт ТАСС, в числе прочих отменён приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Полномасштабная ревизия приказов, указов, сводов и правил — это полномасштабная работа в рамках механизма так называемой регуляторной гильотины, которая призвана очистить нормативную базу страны от законов и правил, которые фактически не работали или крайне редко применялись на практике. Это, как отмечают в правительстве, «поможет систематизировать российское законодательство».

Реформа контрольно-надзорной деятельности, неофициально названная регуляторной гильотиной, предполагает отмену не позднее 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые до сих пор не были актуализированы. Это должно снизить нагрузку на предпринимателей и улучшить деловой климат в стране. Под реформу также попадают законы и постановления, принятые в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

Отмена переставших быть актуальными нормативных актов происходит поэтапно, пакетами. Это происходит после анализа документов и обоснования необходимости их аннулирования.

Вместе с тем в марте президент Владимир Путин предупредил об опасности «регуляторной гильотины» и призвал вдумчиво подходить к процессу. По его мнению, ошибки могут обернуться массовыми отравлениями недоброкачественными продуктами, а лечебные учреждения начнут «работать днём и ночью, принимая людей», писал NEWS.ru.