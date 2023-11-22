«Регнум»: неизвестные сняли 1,2 млн рублей с карты погибшего участника СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники на протяжении полутора месяцев снимали деньги со счета погибшего участника СВО, сообщает агентство «Регнум» со ссылкой на свой источник. В полицию с заявлением о краже средств обратилась мать 43-летнего погибшего. Деньги списывались с 1 октября по 14 ноября.

Списания происходили через банкоматы в селе Андреевка Донецкой Народной Республики и в Зеленограде. Всего со счета украли более 1,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

1 ноября стало известно, что в Бурятии возбудили уголовное дело по факту похищения денег с личного банковского счета участника специальной военной операции на Украине. В период, когда была совершена кража, боец находился в плену. Мать военнослужащего впервые обратилась к уполномоченному по правам человека в республике весной 2023 года и сообщила, что ее сын попал в плен. Его включили в списки на обмен пленными и вскоре освободили. Позже родственники военнослужащего вновь обратились к омбудсмену и рассказали, что с личного счета бойца были сняты деньги.

В сентябре в городе Шахты Ростовской области мошенники отобрали 3,45 млн рублей у местного жителя, который участвовал в СВО. Большую часть из этих денег он получил в качестве компенсации за ранение в ходе боевых действий.