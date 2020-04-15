Регионы получат от правительства более 30 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Правительство РФ планирует выделить региональным властям более 30 млрд рублей для перепрофилирования и дооснащения коечного фонда для борьбы с коронавирусом.
По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это необходимо, чтобы пациенты в регионах имели все необходимые условия для лечения.
Более половины коек в регионах требуют дооснащения оборудованием, часть из стационаров нуждается в мобильных кислородных станциях и аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), отметил премьер.
Также Мишустин заявил, что более 11 млрд рублей потребуется на перепрофилирование коечного фонда в федеральных медицинских организациях в регионах. Этот вопрос будет рассмотрен сегодня во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, подчеркнул премьер,
Мишустин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в РФ.
Число заболевших растёт, хотя все больше становится и тех, кто выздоровел. Система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой, — заявил глава правительства.
По его словам, нужно учесть все ресурсы и грамотно распределить их.
NEWS.ru писал, что Михаил Мишустин пообещал в условиях пандемии коронавируса не оставить без помощи больных не коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что люди с другими болезнями должны по-прежнему получать квалифицированное лечение.
Коронавирусной инфекцией в России заразились 24 490 человек (+3388 за последние сутки), 1986 выздоровели. Умерли 198 человек. В Москве 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевших, 1205 выздоровели, 106 умерли.
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