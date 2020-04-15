Регионы получат от правительства более 30 млрд рублей на борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/98643d62-b711-11e9-bbc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство РФ планирует выделить региональным властям более 30 млрд рублей для перепрофилирования и дооснащения коечного фонда для борьбы с коронавирусом.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это необходимо, чтобы пациенты в регионах имели все необходимые условия для лечения.

Более половины коек в регионах требуют дооснащения оборудованием, часть из стационаров нуждается в мобильных кислородных станциях и аппаратах искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), отметил премьер.

Также Мишустин заявил, что более 11 млрд рублей потребуется на перепрофилирование коечного фонда в федеральных медицинских организациях в регионах. Этот вопрос будет рассмотрен сегодня во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, подчеркнул премьер, сообщает ТАСС.

Мишустин назвал непростой ситуацию с распространением коронавируса в РФ.

Число заболевших растёт, хотя все больше становится и тех, кто выздоровел. Система здравоохранения продолжает работать с максимальной нагрузкой, — заявил глава правительства.

По его словам, нужно учесть все ресурсы и грамотно распределить их.

NEWS.ru писал, что Михаил Мишустин пообещал в условиях пандемии коронавируса не оставить без помощи больных не коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что люди с другими болезнями должны по-прежнему получать квалифицированное лечение.

Коронавирусной инфекцией в России заразились 24 490 человек (+3388 за последние сутки), 1986 выздоровели. Умерли 198 человек. В Москве 14 776 (+1774 за последние сутки) заболевших, 1205 выздоровели, 106 умерли.