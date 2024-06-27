Реформы в ГосНИИ ГА привели к увольнениям РБК: в научно-исследовательском институте гражданской авиации прошли увольнения

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В Научно-исследовательском институте гражданской авиации (ГосНИИ ГА, входит в Росавиацию) уволились заместитель генерального директора по поддержанию летной годности воздушных судов Карен Акопян и еще ряд сотрудников, сообщает РБК. Отмечается, что всего соответствующее заявление подали девять человек, их уход связывают с проводимыми новым руководством реформами.

Прошу уволить в соответствии… с моим нежеланием участвовать в развале института, проводимом вами и вашей командой, — написал Акопян в своем заявлении.

Собеседники издания в авиаотрасли отмечают, что ГосНИИ ГА переживает в последние годы «период стагнации фундаментальных перспективных направлений исследований». Сообщается, что доходы института шли не на развитие, а перераспределялись через фонд оплаты труда, причем неравномерно.

Ранее СМИ сообщали, что в России могут подорожать авиабилеты, рост цен ожидается на уровне 5–7%. Это обусловлено новыми требованиями Росавиации и Ространснадзора высаживать людей при духоте в самолетах. Из-за них перевозчики столкнутся с незапланированными тратами, и авиакомпании захотят перекинуть их на плечи пассажиров.

Ранее биолог Михаил Гельфанд заявил, что новая администрация Института проблем передачи информации РАН «систематически увольняет несогласных». Он намерен дождаться заключения комиссии РАН, которая работала в институте перед его увольнением.