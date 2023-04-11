Реестр воинского учета не будет содержать гостайну ТАСС: реестр воинского учета не будет содержать гостайну

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Реестр воинского учета не будет содержать государственную или охраняемую законом тайну, следует из поправок, посвященных введению такого реестра, опубликованных на сайте Госдумы. В поправках также обозначен перечень сведений, которые будут содержаться в реестре, оператором которого выступит Минобороны РФ.

Реестр воинского учета не содержит сведений, составляющих государственную тайну или иную охраняемую законом тайну, — говорится в документе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом. По словам представителя Кремля, систему необходимо модернизировать, она должна стать понятной, быстрой и информативной.

11 апреля на сайте Госдумы опубликовали проект закона об электронных повестках. Согласно предлагаемым поправкам, рассылка бумажных повесток также сохранится. Со дня получения повестки и до явки в военкомат гражданам будет запрещено покидать страну. В случае неявки без уважительной причины в течение 20 дней со дня, указанного в повестке, в отношении гражданина будет применяться ряд мер, в частности, запрет на постановку на учет в налоговом органе и регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.