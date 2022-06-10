Ребрендинг момента: как российские улицы меняют названия в ходе СВО В стране идёт кампания по изменению топонимики на ассоциирующуюся с Донбассом и участниками спецоперации

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Участку газона перед посольством США в Москве в ближайшее время присвоят название «площадь ДНР» — этот вариант определился в ходе онлайн-голосования, объявленного властями. Как оказалось, на фоне специальной военной операции на Украине во множестве регионов России переименовывают улицы, площади и скверы — им дают имена погибших военных либо людей, так или иначе связанных с Донбассом, в том числе погибших в ходе СВО. Где и в честь кого появляются новые топонимы — в материале NEWS.ru.

От Москвы до самых до окраин...

В результате голосования на портале «Активный гражданин» большинство его участников высказались за присвоение названия «площадь ДНР» безымянной территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в центре Москвы рядом с посольством США.

Изначально предложение переименовать пространство у дипломатической миссии, сегодня представляющее собой частично огороженный металлическим забором газон, поступило от ряда депутатов Мосгордумы. Они предлагали назвать этот участок площадью Защитников Донбасса и, соответственно, изменить адрес посольства. Но когда с названием определились в ходе «народного голосования» (в соцсетях и Telegram-каналах ходили слухи, что к участию в нём якобы принуждали столичных бюджетников), депутаты выступили с новой идеей — назвать пространство перед германским посольством «площадью ЛНР».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Посольство США в Москве

Такой политико-топонимический ребрендинг не является чем-то уникальным, и уже не одно десятилетие в тех или иных странах дипмиссии «недружественных» государств «прописывают» на улицах и площадях с неприятными для оппонентов названиями. Например, в годы Культурной революции в Китае советское представительство в Пекине на фоне идейного раскола между КПК и КПСС переименовали в Антиревизионистскую аллею (ревизионистами китайские коммунисты называли советскую номенклатуру, которая, по их убеждению, предала идеалы Октябрьской революции и ленинское наследие). А в 2018 году участок Висконсин-авеню перед посольством РФ в Вашингтоне назвали в честь бывшего российского вице-премьера и оппозиционного политика Бориса Немцова, убитого годом ранее рядом с Кремлём.

Но в условиях обострения отношений Москвы с западным миром, а также продолжающейся четвертый месяц специальной военной операции на Украине волна переименований обрела новое качество, двинувшись вглубь страны. «Медуза» (издание признано в РФ исполняющим функции иностранного агента) в мае писала, что в Кремле могли разработать некую стратегию и предложили регионам назвать улицы в честь деятелей республик Донбасса: экс-главы ДНР Александра Захарченко, убитого в 2018 году в донецком ресторане «Сепар» или командира разведывательного батальона «Спарта» ДНР Владимира Жоги, погибшего в марте 2022 года в Донецкой области. В качестве третьего варианта субъектам, как говорилось в публикации, спустили разнарядку присвоить топонимам имена погибших на Украине российских военных.

Подтверждением или опровержением этой версии NEWS.ru не располагает, однако во многих населенных пунктах России вовсю идет работа по переименованию скверов, улиц и площадей.

Именем Александра Захарченко пообещали назвать улицы в Брянске, Грозном, Кызыле, Курске, Омске, Пензе, Южно-Сахалинске, Элисте, Ливнах Орловской области и Радужном в ХМАО. В городе Добрянка Пермского края именем бывшего главы ДНР назовут сквер.

Улицы имени Владимира Жоги должны появиться в упомянутых Кызыле и Омске, а также во Владивостоке, Майкопе, Ростове-на-Дону (где он жил в последние годы) и, вероятно, в Невинномысске Ставропольского края. Там с соответствующей инициативой к местным властям обратились представители организации ветеранов горячих точек «Боевое братство».

Фото: dan-news.info Владимир Жога – уроженец Славянска, на фронте с первых дней войны. Встал на защиту города, когда ему было всего 20 лет

В Пензе, помимо улицы Захарченко, с 27 мая появилась улица Героев Донбасса (решение приняли депутаты местной гордумы), а в Нижнем Новгороде — проспект Героев Донбасса. В Саратове местные власти решили не отставать от политических трендов и переименовали площадь Совета Европы в площадь Героев Донбасса.

В столице Карелии Петрозаводске появилась улица Защитников Донбасса. Аналогичный топоним появится скоро в городе Елизово Камчатского края (общественное обсуждение этого вопроса анонсировал губернатор полуострова Владимир Солодов) и, судя по всему, в Екатеринбурге — с такой инициативой недавно обратился к свердловскому губернатору Евгению Кувайшеву представитель региона в Госдуме единоросс Анатолий Альшевских.

Улицы павших

Тот же Альшевских ранее сообщил, что в городе Туринске Свердловской области захотели присвоить одному из скверов имя солдата Антона Горюнова. До этого мэрия другого города региона — Красноуфимска — приняла решение назвать одну улицу Бирюзовая в честь 18-летнего военного Владислава Балахнина. Об этом ранее ходатайствовали в местном спортивном военно-патриотическом клубе «Братство ветеранов „Русь“» и администрация школы, где учился солдат.

Именами российских военных стали называть (или выступать с соответствующими предложениями от имени бюджетников и различных общественных объединений) топонимы во многих других регионах. Чаще всего, как заметил NEWS.ru, это происходило в Дагестане.

Так, например, с 6 мая в столице республики Махачкале улицу Джигитскую стали официально называть именем Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Кроме того, 9 мая центральная улица села Кудагу Дахадаевского района была названа в честь другого участника спецоперации — Арсена Курбанова.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Кроме этого, ещё в марте мэр Махачкалы Салман Дадаев обещал, что одна из безымянных улиц городского округа будет названа в честь военного Руслана Бельчука.

В столице соседней Калмыкии Элисте вместе с улицей Захарченко появится топоним в честь уроженца республики — ветерана Чечни и Сирии, участника СВО на Украине майора Андрея Кунакова. Об этом сообщал 9 мая глава региона Бату Хасиков.

В Курской области в честь погибшего 23-летнего лейтенанта Сергея Омельченко назовут улицу в селе Весёлое Глушковского района, уроженцем которого был военный. Также в этом приграничном регионе именем российского военнослужащего Дмитрия Уланова назвали сквер возле детской школы искусств в городе Обояни.

В Иваново власти уже переименовали 1-й Московский проезд в улицу Героя России Владимира Зозулина, погибшего в возрасте 30 лет 12 марта. Кроме того, его именем также будет названа одна из центральных улиц в Луганске. В конце мая депутаты гордумы Тулы также присвоили имя погибшего 25 февраля 26-летнего старшего лейтенанта Алексея Алешко одной из улиц в деревне Ямны, которую присоединили к городу.

В честь убитого 26 марта российского морпеха Владимира Носова назовут улицу в Калининградской области, где базируется Балтийский флот, в котором служил погибший, а также кадетская школа в селе Коровий Ручей Республики Коми, где офицер возглавлял военно-патриотический клуб «Беркут». Об этом рассказывал глава Коми Владимир Уйба.

Фото: MOD Russia/Global Look Press Морская пехота Балтийского флота ВМФ Российской Федерации

Одну из улиц в деревне Родюкино Никольского района Вологодской области хотят назвать в честь ещё одного убитого российского военного, командира мотострелковой роты и уроженца этого населённого пункта Дениса Сорокина. Соответствующий вопрос будет обсуждаться 24 июня.

В городе Боре Нижегородской области, по словам главы муниципалитета Алексея Боровского, улицы могут переименовать в честь местных жителей. Речь, по всей видимости, идёт о как минимум трёх военнослужащих — 32-летнем Михаиле Солянинове, 24-летнем Александре Хрипунове и 22-летнем Евгении Сутягине. Мемориальные таблички с их именами собирались вешать на здания местных школ, где учились погибшие.

Именем погибшего российского полковника, командира зенитно-ракетной бригады тактического соединения ПВО Ивана Гришина, также участвовавшего в военных кампаниях на территории Сирии и Грузии, назовут одну из улиц в Смоленске. А в Костроме улице в Заволжском районе присвоят имя командира местного парашютно-десантного полка Сергея Сухарева.

В Дюртюлинском районе Башкирии увековечат память уроженца республики — 35-летнего Руслана Гилимханова. Его имя присвоят одной из местных улиц. В Кяхтинском районе Бурятии в честь 21-летнего десантника Дмитрия Фаршинева назовут новый сквер.

Улице города Далматово Курганской области, как сообщали в местной администрации, предложено дать имя 22-летнего солдата Ивана Юшкова.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Металлургический комбинат «Азовсталь»

Патриотическая общественность карельского города Медвежьегорска выразила желание назвать одну из улиц муниципалитета именем 36-летнего сержанта Андрея Гришина, недавно убитого.

Помимо этого, имена погибших присвоят улицам в городах и посёлках Иркутской и Самарской областях, о чём 9 мая заявляли главы этих субъектов — Игорь Кобзев и Дмитрий Азаров, не раскрывая подробностей.

В Волгограде активисты местного движения «Молодой десант», созданного недавно «с целью организации помощи переселенцам из Донбасса, борьбы с фейками и поддержки спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине», потребовали переименовать улицу Ковентри, названную в честь британского города-побратима Волгограда, в улицу имени Дениса Зорина — 30-летнего старшего лейтенанта, участника спецоперации.

А глава Крыма Сергей Аксёнов ещё 1 апреля предлагал властям находящегося на полуострове города Армянска переименовать улицу имени украинского диссидента времён СССР, литературного критика и политического деятеля постсоветской Украины Вячеслава Черновола. Чиновник хотел, чтобы улица носила имя участвующей в спецоперации 126-й бригады береговой обороны.

Примечательно, что вопреки возникшему политико-топонимическому тренду решили поступить власти Новосибирска. Так, накануне мэр города Анатолий Локоть заявил, что «переименование улиц — дело хлопотное и затратное», поэтому в столице Сибирского федерального округа такую практику не применяют. Но градоначальник добавил, в мегаполисе (кстати, третьем по численности населения в РФ) строятся новые районы, поэтому в перспективе местная администрация готова «рассматривать такие инициативы».