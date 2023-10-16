Ребенок погиб при обстреле Донецка: как ВСУ атакуют РФ 16 октября Регионы РФ вновь подверглись обстрелам и атакам Вооруженных сил Украины. Подробности — в материале NEWS.ru

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российские регионы. За последние сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась обстрелам 15 раз, в результате погиб ребенок. В Херсонской области зафиксировали 93 прилета, пострадали два человека. А в Белгородской области из-за обстрела оказалась повреждена линия электропередачи. Новые подробности ударов со стороны ВСУ — в материале NEWS.ru.

10-летний мальчик погиб в результате обстрела Донецка

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 15 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 11).

Обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов, а именно Донецка, Горловки и Владимировки. В результате ранения получили двое жителей Владимировки и Центрально-Городского района Горловки. В Кировском районе Донецка на Лазурной улице погиб мальчик 2013 года рождения, сообщал глава администрации города Алексей Кулемзин.

Что касается разрушений, то в Центрально-Городском районе Горловки повреждения получили два жилых дома на улице Степаненко. По словам главы городской администрации Ивана Приходько, также повреждена оказалась линия электропередачи.

Наиболее интенсивные обстрелы велись на Донецком направлении — 12 артиллерийских ударов снарядами калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными. На Горловском направлении ВСУ два раза били снарядами калибра 152 миллиметра, а на Волновахском направлении — один раз снарядами 155 миллиметров. Всего по населенным пунктам ДНР за сутки было выпущено 50 различных боеприпасов.

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Белгородской области повредили линию электропередачи

Накануне днем ВСУ предприняли попытку атаки с применением беспилотников по объектам на территории России. Как отчиталось Минобороны РФ, в районе 14:00 российские средства ПВО сбили два БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Кроме того, как сообщал Гладков в своем Telegram-канале, украинский военные обстреляли накануне окраины сел Демидовка и Графовка в Краснояружском районе. Никто не пострадал, однако получила повреждения линия электропередачи, которая, помимо указанных, питала еще два села — Поповку и Романовку.

ВСУ обстреляли населенные пункты Херсонской и Запорожской областей

По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, за сутки украинская армия выпустила по левобережью региона по меньшей мере 93 снаряда. Наиболее интенсивные обстрелы велись по Алешкам. Там была тяжело ранена 82-летняя женщина. В селе Казачьи Лагеря между тем пострадал 52-летний местный житель.

За сутки до этого в населенных пунктах региона зафиксировали 115 прилетов. Под ударами были Каховка, Новая Каховка, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагеря, Корсунка, Подстепное, Песчановка и Раденск. В результате в Алешках погибли два человека, еще один получил тяжелые ранения. В Раденске погиб один мирный житель.

ВСУ продолжали наносить удары по населенным пунктам Запорожской области, сообщает Telegram-канал WarGonzo. Артиллерийским обстрелам подверглись Копани, Вербовое, Нестерянка, Ровное, Сладкая Балка, Ильченково, Очеретоватое, Новопокровка, Новофедоровское, Дорожнянка, Марфополь, Новозлатополь.

Фото: РИА Новости Крым

Обломки БПЛА обнаружили на поле в Саратовской области

Как сообщает Telegram-канал SHOT, в Саратовской области на поле сельхозпредприятия «Пегас» обнаружили обломки беспилотника самолетного типа. Их заметил комбайнер во время сбора урожая. Предположительно, упавший БПЛА сбили в Балаклавском районе. Данных о пострадавших, жертвах и разрушениях не поступало. Минобороны информацию о летательном аппарате не комментировало.

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