Ребенок погиб под Брянском, удар по ЗАЭС: как ВСУ атакуют РФ 10 апреля

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Женщина и 12-летний мальчик погибли в результате обстрела села в Брянской области. Пассажирские автобусы были атакованы беспилотниками в Белгородской области. Жительница Запорожской области готовила теракт в отношении военнослужащих ВС РФ. Дроны ВСУ ударили по уникальному учебному центру Запорожской АЭС. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка под Брянском

Накануне украинская армия обстреляла из артиллерии поселок Климово в Брянской области. В результате пожар произошел в одном из жилых домов. Несколько частных автомобилей получили повреждения.

«Удар нанесен в самый центр поселка. К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок. По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан», — сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

По данным Telegram-канала SHOT, погибший ребенок — мальчик 12 лет. Его прошило насквозь осколками. В момент атаки он на велосипеде возвращался домой из школы № 2.

«Знала лично погибшего мальчика Сашу. <...> Сердце разрывается от этой новости, а каково родителям, даже представить не могу», — рассказала NEWS.ru местная жительница.

В ночь на 10 апреля ВСУ атаковали Брянскую область беспилотниками самолетного типа. По данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили пять БПЛА над регионом.

ВСУ атаковали уникальный тренажерный центр ЗАЭС

Беспилотник ВСУ ударил по тренажерному центру Запорожской АЭС. Там находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Прилет дрона пришелся по крыше здания. Тренажер повреждений не получил.

Как заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, удар произошел спустя 10 минут после того, как электростанцию покинули сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Атаку на ЗАЭС прокомментировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он заявил, что «безрассудные удары беспилотников по Запорожской АЭС повышают риск ядерного инцидента».

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Агента СБУ задержали в Запорожской области

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Запорожской области, которая готовила теракт в отношении российских военнослужащих. По данным силовиков, действия женщины координировали сотрудники Службы безопасности Украины, они же снабдили ее взрывчатыми веществами.

Как говорится в информации ФСБ, задержанная получила через тайник взрывчатку и приобрела компоненты для коктейля Молотова, чтобы в дальнейшем передать членам диверсионно-разведывательной группы. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

Подросток подорвался на бомбе в ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 18 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили по девять обстрелов на Донецком направлении и Горловском направлениях. ВСУ выпустили 49 боеприпасов по региону.

Четыре жилых дома, два инфраструктурных объекта и автомобиль получили повреждения. В селе Безыменное подросток 2008 года рождения пострадал в результате детонации взрывного устройства.

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли Кременную в ЛНР

9 апреля украинские войска обстреляли город Кременная в Луганской Народной Республике. Один из частных домов подвергся атаке беспилотника. В результате произошло возгорание. Оно было оперативно потушено.

«Жертв и пострадавших нет. Выражаю благодарность сотрудникам МЧС, которые, невзирая на опасность повторных арт ударов, оперативно устранили последствия обстрелов», — написал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Вячеслав Третьяков.

Дроны ВСУ атаковали автобусы в Белгородской области

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области. Инфраструктурный объект связи получил повреждения. Никто из местных жителей не пострадал.

Село Тишанка Волоконовского района подверглось обстрелу. Два частных жилых дома, линии электро- и газоснабжения получили повреждения. Обошлось без жертв и пострадавших.

Два беспилотника ВСУ ударили по автобусу и микроавтобусу, которые следовали по дороге между селами Шамино и Архангельское в Шебекинском городском округе. Два человека пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате атак в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе — водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу», — написал он в своем Telegram-канале.

Еще один дрон атаковал парковку на территории местного сельскохозпредприятия. Получил повреждения грузовой автомобиль, никто из людей не пострадал.

Фото: МО Украины

Житель Орловской области шпионил в пользу Украины

В Орловской области был задержан мужчина, который передавал Вооруженным силам Украины данные о расположенных в регионе военных объектах. В его отношении было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и статье 275.1 УК РФ.

По данным ФСБ, мужчина действовал по собственной инициативе: через мессенджер он связался с представителями проукраинских информационных проектов и предложил помощь в виде передачи украинским спецслужбам сведений об интересующих их объектах.

Жителей Липецкой области и Севастополя предупредили о воздушной опасности

Воздушная тревога была объявлена в Липецкой области накануне около 12:15 мск. Предупреждение действовало примерно час. Информации об атаках ВСУ и работе средств ПВО не поступало.

Утром 10 апреля сирена воздушной тревоге сработала в Севастополе. Предупреждение действовало с 09:14 до 09:56 мск. Информации о работе систем ПВО и последствиях на земле также не поступало.

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