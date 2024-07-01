Ребенка убил дрон, HIMARS в ДНР, обстрел Гнилого: как ВСУ атакуют РФ 1 июля

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

HIMARS

Средства ПВО сбили более 30 беспилотников в ночь на 1 июля над Брянской, Курской и Белгородской областями. Четырехлетняя девочка погибла в результате удара FPV-дрона по автомобилю на Белгородчине. Двое детей пострадали при обстреле города Ясиноватая в ДНР. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 40 беспилотников были уничтожены над Россией в ночь на 1 июля

По данным Минобороны РФ, в ночь на 1 июля средства ПВО сбили 36 украинских дронов над российской территорией. ВСУ совершили наиболее массированную атаку на Брянскую область, где были поражены 18 БПЛА.

ВС РФ сбили еще 18 беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями — по девять над каждым субъектом.

Богомаз назвал районы Брянской области, попавшие под налет дронов

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что средства ПВО уничтожили 15 атаковавших регион БПЛА, еще три перехватили. Средства ПВО работали над Трубчевским, Карачевским и Выгоничским районами, а также над областным центром.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — написал губернатор

Минобороны РФ не комментировало сообщения губернатора Брянской области об атаке БПЛА на регион.

Губернатор оценил последствия атаки БПЛА на Курскую область

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Гоголевка, Дарьино, Олешня, Гордеевка, Обуховка, Успеновка и Елизаветовка. Три грузовых автомобиля получили повреждения в селе Дарьино.

Беспилотники ВСУ, по словам Смирнова, атаковали территории в районах Гордеевки, Успеновки, Викторовки, Гоголевки и Гоптаровки. Местные жители не пострадали.

Еще 15 БПЛА совершили налет на регион в ночь на 30 июня. По словам губернатора, двое жителей села Гнилое получили незначительные ранения. Смирнов также отметил, что БПЛА пролетали над Фатежским, Конышевским, Курчатовским и Курским районами.

Минобороны РФ не комментировало сообщения врио главы Курской области об обстрелах ВСУ.

В Белгороде пропало электричество после обстрелов ВСУ

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере два раза. По данным Минобороны РФ, два беспилотника самолетного типа были сбиты в течение дня. Еще девять дронов были уничтожены в ночь на 1 июля.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что накануне украинские войска с помощью артиллерии и более чем 30 БПЛА атаковали 27 населенных пунктов региона. Под огнем оказались Грайворон, Шебекино, Сподарюшино, Щетиновка, Демидовка, Муром, Новое и другие.

Многоквартирный дом и 24 частных жилых дома, две надворные постройки, 11 автомобилей, а также линии связи, газо- и электроснабжения получили повреждения в результате обстрелов. Семь человек пострадали.

«В районе села Новое движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном. В машине находилась семья из пяти человек: дедушка с бабушкой, супруги и их ребенок. В результате атаки погибла четырехлетняя девочка», — написал Гладков в Telegram-канале.

В Белгороде и ряде других районов области после обстрелов начались перебои с энергоснабжением, вызванные «внешним воздействием на энергообъект». В «Белгородэнерго» заявили, что специалисты начали переводить подачу электроэнергии на резервные схемы. Социально значимые объекты подключили к передвижным резервным источникам.

«В связи с технологическим нарушением, вызванным внешним воздействием на энергообъект, в ряде районов Белгородской области, а также Белгороде наблюдаются временные перерывы подачи электроэнергии потребителям», — заявили в филиале ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».

Минобороны РФ не комментировало сообщения об ударах ВСУ по региону.

Представитель Новолипецкого комбината рассказал об атаке дронов ВСУ

В ночь на 30 июня беспилотники ВСУ попытались атаковать Липецкую область. Они были сбиты средствами ПВО, а их обломки упали на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).

«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленной», — сказали в НЛМК.

Минобороны РФ не комментировало информацию о налете на дронов на металлургический комбинат.

Рогов заявил об ударе украинских военных по Бердянску

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВСУ атаковали дронами-камикадзе жилые районы Бердянска в Запорожской области. По его словам, средства ПВО отразили нападение.

«В Бердянске громко! По предварительным данным, стрельба и взрывы, которые слышали жители города — главных морских ворот Запорожской области, это работа ПВО России по вражеским дронам-камикадзе, запущенным по мирным кварталам. Все сбили на подступах к городу», — написал Рогов в Telegram-канале.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударах по Бердянску.

Двое детей пострадали при ударах ВСУ по ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 26 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

В ведомстве подсчитали, что украинские войска совершили 15 обстрелов на Донецком направлении, 10 — на Горловском и один — на Ясиноватском. ВСУ выпустили 64 боеприпаса по региону. Четыре жилых дома и четыре автомобиля получили повреждения. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали.

«В Ясиноватой в результате обстрела из РСЗО HIMARS ранения средней степени тяжести получили дети: мальчик 2020 г. р. и девочка-подросток 2009 г. р.», — написал глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, также былин ранены четверо сотрудников МЧС, которые в момент обстрела тушили пожар в Петровском районе Донецка.

В Минобороны РФ не комментировали данные об атаках ВСУ на ДНР.

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