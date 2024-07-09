В России предложили изменить условия найма мигрантов РБК: в России обсуждают программу «управляемого найма» мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти обсуждают программу «управляемого найма» мигрантов на уровне федерального проекта, сообщает РБК со ссылкой на документ. В частности, предлагается вынести дактилоскопию и проверку знания языка за пределы России и привязывать мигрантов к работодателям.

Как отмечается, соответствующий федеральный проект вошел в рабочую версию национального проекта «Кадры», которая демонстрировалась в июне на одном из межведомственных совещаний. Структура нацпроекта пока не утверждена, его наполнение прорабатывается.

Ранее МВД России предложило дополнить список статей Кодекса об административных правонарушениях, по которым можно применять выдворение в отношении мигрантов-нарушителей, еще 20 новыми статьями.

Большинство из этих статей направлены на защиту общественного порядка и безопасности, а также на борьбу с экстремистскими проявлениями. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума поддержит этот законопроект.

До этого сообщалось, что более 30 тысяч иностранных граждан выслали из России с начала 2024 года. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году. Полицейские закрыли въезд 100 тысячам иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад.