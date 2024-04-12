РБК: Россия передала Украине тела 23 военных

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Россия передала Украине тела 23 погибших военнослужащих ВСУ, заявил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции. Кроме того, агентство со ссылкой на координационный штаб Украины сообщает, что украинская сторона вернула тела 99 погибших бойцов.

23 тела забрали, — сказал депутат.

Большинство из убитых украинских солдат — 77 человек — погибли в боях на Донецком направлении, 20 на Запорожском и двое на Харьковском.

Последний раз российская и украинская стороны обменивались телами погибших бойцов 29 марта. Украина тогда вернула России тела 29 военнослужащих, Москва же вернула Киеву 121 погибшего солдата.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что продвигаемая Украиной идея об обмене останков бывшего председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина на пленных украинских военных является кощунственной, прийти к согласию по данному вопросу невозможно. Он подчеркнул, что подобные предложения не выдвигались ни во времена советской власти, ни в 1990–2000-е годы при других властях Украины.

Командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль ранее заявил в Верховной раде, что армия Украины из последних сил держит оборону. Военный призвал парламент принять проект закона об ужесточении правил мобилизации для изменения ситуации на фронте.