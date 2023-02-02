Разыскиваемый экс-боец ЧВК «Вагнер» оставил записку для полиции и сбежал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-участник ЧВК «Вагнер» Николай Никол, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, вновь сбежал от судебного разбирательства. Как пишет «Коммерсант», полицейским он оставил снятый с ноги браслет и записку с фразой «Уехал воевать на Украину. Не поминайте лихом!».

Николая Николу задержали весной 2022 года, когда он пытался достать «закладку». Позже у него дома следователи нашли наркотики. Его обвинили по частям 1 и 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ. Рассмотрение дела назначили на конец мая 2022 года, но подозреваемый сбежал. Его объявили в розыск и заочно арестовали на два месяца с момента задержания.

Николая нашли и арестовали в конце сентября в Кинешме. Защита настаивала на том, что он отсутствовал по уважительной причине: якобы он отправился на тренировочную базу ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае, чтобы в дальнейшем уехать воевать на Украину.

В рамках спецоперации Никол получил ранение в живот. Его прооперировали в Красногорске, после чего он вернулся в Кинешму, где должен был наблюдаться у врачей. Областной суд отправил его под домашний арест с запретом пользоваться телефоном и общаться со всеми, кроме близких родственников.

В начале января 2023 года полиция обнаружила в квартире Никола наркопритон. Против него решили вновь завести дело по статье об организации притонов (статья 232 УК), а его самого суд арестовал. Но мужчина вновь сумел сбежать, оставив записку «Уехал воевать на Украину. Не поминайте лихом!».

Ранее бывший командир отделения ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев рассказал в интервью CNN, что для побега из зоны СВО использовал поддельное удостоверение для прессы. Границу Норвегии он пересек через ледяное озеро, используя белый камуфляж. По его словам, за время дезертирства ему удалось избежать ареста «по меньшей мере десять раз».

По прибытии в Норвегию экс-боец оказался под стражей, но 25 января норвежская полиция заявила, что освободила Медведева, потому что больше нет оснований для его дальнейшего содержания под стражей. Россиянин имеет право на жилье, но о его месторасположении никому сообщать не будут, отметили власти.