Развод Кати Лель, смерть Дриженко, бунт против Губерниева: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Анатолий Дриженко, Дмитрий Губерниев, Катя Лель

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов объяснил, за что не любит комментатора Дмитрия Губерниева, актер Анатолий Дриженко скончался в Одессе, певица Катя Лель рассказала о негативном опыте замужества с алкозависимым мужчиной — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

За что Тихонов критикует Губерниева?

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с корреспондентом NEWS.ru объяснил свое негативное отношение к комментатору и телеведущему Дмитрию Губерниеву его неуважением к коллегам. По его словам, комментарии Губерниева вызвали аналогичную негативную реакцию со стороны ветеранов биатлона.

«Когда-то Дима Губерниев был скромным, уважительным молодым человеком, освещал биатлон, рассказывал о гонках и спортсменах, не забывал и ветеранов прошлого. Но в какой-то момент слава закружила ему голову, он решил, что может учить биатлонистов бегать и стрелять, тренеров — тренировать, а функционеров — руководить биатлоном. Его неуважительные комментарии постоянно вызывали возмущение ветеранов, людей, ковавших славу отечественного биатлона. Мне раздавались десятки звонков, поэтому не мог не поставить его на место», — сказал Тихонов.

Олимпийский чемпион также заявил, что однажды Губерниев назвал всех чемпионов мира, Европы и Олимпийских игр прошлого фуфлом. Это, по его словам, также вызвало негативные отзывы, на этот раз со стороны болельщиков.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Александр Тихонов

«Вы почитайте отзывы болельщиков о нем на спортивных сайтах. На один хороший отзыв — сотни ругательств. Думаю, пора это прекратить и окончание сезона провести на позитиве. Пригласить живых ветеранов на чемпионат России в Тюмень и дать им возможность рассказать о нашем прошлом, настоящем и будущем, а я готов дать концерт в Тюмени», — добавил Тихонов.

Спортсмен также уверяет, что российские тренеры по биатлону ждут ухода Дмитрия Губерниева из телевизионного эфира. В беседе с «Газетой.Ru» Тихонов высказал мнение, что рейтинги трансляций соревнований, которые комментирует Губерниев, значительно ниже рейтингов других спортивных телепередач.

«Вы в курсе, как падает биатлон с Дмитрием Губерниевым? Я был в Красноярске в Академии биатлона, открыл соревнования. И все тренеры подошли с вопросом: „Ну когда его уже уберут?“ Кто такой Губерниев по сравнению со мной?» — рассказал Тихонов.

Взаимная антипатия между четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым и телекомментатором Дмитрием Губерниевым имеет многолетнюю историю. Так, в феврале 2020 года телеведущий заявил, что Тихонов, занимавший в свое время пост президента Союза биатлонистов России, стал никому не нужен и по этой причине всех критикует, хотя в действительности является «глубоко несчастным» человеком. На новый выпад со стороны олимпийского чемпиона Губерниев пока не отреагировал.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Губерниев

Ушел из жизни Анатолий Дриженко

На 83-м году жизни скончался известный советский и украинский актер Анатолий Дриженко. Артиста не стало 31 января, сообщила пресс-служба Одесского академического музыкально-драматического театра. Актер больше 50 лет проработал на сцене театра, чередуя эту работу со съемками в кино.

«Остановилось сердце народного артиста Анатолия Дриженко. Более полувека театральный корифей, ведущий мастер одесской сцены, известный артист театра и кино радовал своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый, Анатолий Николаевич был в центре — душой коллектива», — отметили в культурном учреждении.

Прощание с артистом назначено на 2 февраля. Точная причина смерти Дриженко не раскрывается.

Анатолий Дриженко родился в 1941 году, в 1964 году он получил актерское образование в Киеве. Первые работы артиста датируются 1974 годом. Он снялся в таких фильмах, как «Посылка для Светланы», «Хлеб моего детства», «Год активного солнца», а также в сериалах «Золотой теленок», «Ликвидация», «Пляж» и многих других.

Фото: Фотохроника ТАСС 1 июня 1977 г. Сцена из спектакля (слева направо): Очерет — артист В. Евченко, Василий Чорба — народный артист УССР Ю. Божек, Гарибальди — артист А. Дриженко

Что общего у Кати Лель и Леры Кудрявцевой?

KP.RU сообщает, что певица Катя Лель однажды уже пережила историю с расставанием, с которой недавно столкнулась телеведущая Лера Кудрявцева. Артистка рассказала, что разошлась с супругом, бизнесменом Игорем Кузнецовым, из-за его проблем с алкоголем.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» уточнила, что давала избраннику шанс и время, чтобы измениться. Однако, продолжила Лель, мужчина сделал иной выбор. Певица добавила, что проблемы супруга не давали ей жить и она решила положить этому конец.

«Меня много чего не устраивало. И я задала себе вопросы: „Ты спасаешь человека, ты что, мать Тереза?“ У него есть свои пороки, которые мне мешали жить. Меня это разрушало, поэтому я приняла жесткое решение для себя. Однажды проснулась и поняла, что больше так жить не хочу. Он тоже сделал свой выбор, я много раз давала ему шанс, он не менялся. Человек должен был поменять хотя бы то, что его разрушало. Речь про алкоголь. Дочь меня поддержала, сказав, что надо делать выбор, с этим жить невозможно. Нашему ребенку было плохо», — заявила артистка.

О расставании с Кузнецовым Лель сообщила в декабре 2023 года. Союз пары длился 18 лет.

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о разладе с супругом, хоккеистом Игорем Макаровым, в середине января 2024 года. Она уточнила, что причиной стали проблемы мужа с алкоголем.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лера Кудрявцева

На фоне новостей о расставании Кудрявцева плеснула водой в лицо гостье программы «Привет, Андрей!» Елене Мохневой, приехавшей в Москву на встречу с сыном, которого она родила и бросила в общественном туалете. Не выдержав происходящего, артистка покинула студию. Позднее она объяснила в своем Telegram-канале, что у нее просто «упало забрало» от сочувствия к юноше.

Клинический психолог Маргарита Алексеева допустила, что косвенно поведение Кудрявцевой может быть связано с разводом. Специалист уточнила, что, когда человек сталкивается с травмирующей ситуацией, психика начинает тратить очень много ресурса. В связи с этим телеведущая может находиться в состоянии эмоционального истощения и резко реагировать на происходящее.

Тем временем, пишет WomanHit, Катя Лель рассказала, что состояла в длительных отношениях с ресторатором Александром Волковым, который помог ей с карьерой. По словам Лель, он был старше ее на 24 года, а их знакомству поспособствовал народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Артистка вспомнила, что в тот момент ресторатор состоял в браке. Тем не менее, уточнила Лель, их роман продлился восемь лет.

«Он не скрывал, что любил меня. Его семья об этом знала», — добавила Лель.

Помимо тайн личной жизни, певица рассказала еще о том, что обладает даром исцеления, которым ее наделили инопланетяне, пишет StarHit. По словам исполнительницы, она получила способность лечить людей в возрасте 16 лет взамен на похищенные пришельцами зубы. Как призналась артистка, ей потребовалось 30 лет жизни, чтобы смириться со своим даром.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Катя Лель

«Могу человеку помочь на расстоянии, энергетически убрать боль. Когда у меня забрали зубы, меня наделили энергией исцеления. Ко мне стали приходить люди, они просили помощи. Я отвечала, что не могу, а они: „Ты умеешь, просто прикоснись“. И я помогала. У подруги исчез тромбофлебит после четырех моих прикосновений с молитвой „Отче наш“. Сила молитвы колоссальна!» — сообщила Лель.

Также артистка объяснила, почему представители внеземных цивилизаций забрали у нее именно зубы. Исполнительница хита «Муси-пуси» сказала, что они являются своего рода человеческим чипом.

«Потому что это наша ДНК, наш чип. По зубам можно все сказать о человеке. На следующий день ко мне пришли уфологи-контактеры. В тот же день они получили информацию, что по такому-то адресу у такой-то девочки будут взяты зубы для экспериментов созвездия Орион. Они принесли с собой рамки, сделали замеры. Это был такой для меня шок! Уфологи были высокими, здоровыми, странными. Там, где приземлился объект, потом была выжженная земля. Мне было страшно», — отметила певица.

Лель добавила, что ее часто обвиняли в попытке вернуть себе популярность неправдоподобными рассказами об НЛО. По ее словам, даже возлюбленные «крутили пальцем у виска» от ее убеждений. Тем не менее, уточнила певица, она слышала и благодарности от людей, когда использовала свой дар исцеления.

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