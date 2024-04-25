Развод, еретики, сын на СВО, похороны: как живет бизнесмен Герман Стерлигов

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Предприниматель Герман Стерлигов

Предприниматель Герман Стерлигов сообщил о разводе с супругой и лишении наследства двух его сыновей и дочери. Как сейчас живет бизнесмен, чем занимается, как заработал состояние?

Почему Стерлигов разводится с женой

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Стерлигов заявил, что разводится с супругой Аленой и намерен лишить наследства двух сыновей, Арсения и Пантелеимона, и дочь Пелагию, назвав их еретиками. В публикации предприниматель уточнил, что еще двух наследников — Сергия и Михея — назначил главными в родовой «Слободе» в Подмосковье.

«Моя бывшая жена уже давно пущеница и еретичка. Моя дочь Пелагия — пущеница и еретичка. Мой сын Арсений — блудный сын и еретик, лишен наследства. Мой сын Пантелеимон — блудный сын и еретик, лишен наследства», — написал Стерлигов.

Супруга бизнесмена Алена Стерлигова в беседе с NEWS.ru заявила, что предприниматель не мог лишить детей наследства, так как у семьи есть только «Слобода», а она неделима.

«Наследства можно было лишать в 1990-е, когда было, чего лишать. А сейчас у нас только „Слобода“. Она всегда была неизменна, действовал постулат, что она никогда не будет делиться: или все живут вместе, или кто уходит, тот уходит. Это уникальный проект, целый город, его нельзя разделить. Сергий с Михеем продолжают дело, никто не имеет претензий», — рассказала она.

Фото: Александр Макаров/РИА Новости Герман Стерлигов, 25-летний бизнесмен, основатель системы бирж стройматериалов «Алиса», президент Клуба молодых российских миллионеров, с женой Еленой, 1992 год

Чем занимаются дети Стерлигова

Жена бизнесмена подчеркнула, что к соответствующему посту Стерлигова в соцсетях не стоит относиться серьезно. Женщина сообщила, что двое «лишенцев» — Арсений и Пантелеимон — покинули «Слободу» по собственному желанию. При этом Арсений уже два года служит в зоне специальной военной операции, а Пантелеимон занимается доставкой гуманитарной помощи.

«Арсений и Пантелеимон не присутствуют в „Слободе“ по личному желанию. Арсений с детства мечтал быть военным, стал он им на фоне СВО. Пантелеимон занимается гуманитаркой, Герман против военных действий как таковых. Лишить „Слободы“? Если вы считаете ее наследством, то она им не принадлежит. У Германа Львовича нет никаких документов, он же не признает. Я бы серьезно к его словам не относилась», — отметила Стерлигова в разговоре с NEWS.ru.

Она добавила, что разрыв со Стерлиговым произошел по религиозным вопросам, а также рассказала, чем сейчас занимаются дети предпринимателя.

«У нас развода как такового не было. Разошлись по религиозным вопросам. Сергий с Михеем строят „Слободу“, как и положено. Пелагия занимается детьми — пятый родился. Возглавляет проект на ВДНХ. Пантелеимон активно занимается благотворительной, гуманитарной помощью, волонтерством, создал батальон гуманитарной помощи, только вернулся из Артемовска. Арсений служит два года в зоне СВО», — сообщила жена бизнесмена.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Герман Стерлигов

Как Стерлигов попросил Бастрыкина похоронить себя

В начале января 2024 года Стерлигов обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, попросив дать похоронить себя в день смерти и запретив отправлять тело в морг. На странице в соцсети «ВКонтакте» бизнесмен объяснил, что хочет обезопасить своих сыновей от клеветы и подозрений.

«Уважаемый Александр Иванович, если вы сочтете необходимым, вы можете прислать ко мне своих сотрудников заблаговременно, пока я еще жив, чтобы они запротоколировали мои намерения по поводу моей предстоящей смерти. Ведь что может быть лучше для опера, чем непосредственный опрос трупа — как он умер и как его похоронили. В данном случае этот опрос возможен: я тот самый будущий труп и я в вашем распоряжении», — написал Стерлигов.

Он также указал, что велел похоронить себя в день смерти до захода солнца, как Библией установлено хоронить христиан. При этом бизнесмен запретил потрошить свое тело в морге, объяснив, что это грех. Кроме того, Стерлигов показал фото гроба, который хранит на чердаке.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Чем известен Герман Стерлигов

Стерлигов стал известен в 1990-е годы, когда создал товарно-сырьевую биржу «Алиса» и стал первым в стране миллионером. В начале 2000-х бизнесмен организовал гробовую контору, чьи слоганы демонстрировались на баннерах по всей Москве.

В 2004 году Стерлигов оставил бизнес и вместе с семьей уехал из столицы в один из населенных пунктов Можайского района Московской области. Правительство региона выделило ему 37 гектаров земли, на которой Стерлигов занялся сельским хозяйством. В 2008 году организовал благотворительный проект «Слобода», предлагая православным христианам переезжать на поселение на его земли в Московской и Тверской областях.

В «Слободе» два раза в год проходила субботняя выставка-ярмарка, на которой более сотни продавцов со всей страны торговали исключительно натуральными продуктами. В мае 2019 года было объявлено, что магазины «Слободы» в Москве закрываются. Однако спустя несколько месяцев открылись два магазина в столице на улице Красная Пресня и Большой Сухаревской площади.

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