Развенчаны популярные мифы о яблоках

В Роскачестве развенчали многие популярные мифы о яблоках, которым не стоит верить. Эксперты отметили, что не соответствуют истине данные о содержании в яблоках нитратов и радиации, использовании ГМО при их выращивании, а также отказе от покупки обработанных воском плодов.

Специалисты заявили, что нитраты, в основном, накапливаются в корнях растений, поэтому в самих плодах в большом количестве они не содержатся. Радионуклиды также могут быть только в почве. ГМО не используется при выращивании яблок, так как отсутствуют причины, чтобы улучшать сорта яблок.

Ранее сообщалось, что в Роскачестве дали совет жителям России, как выбрать лучшие яблоки. Эксперты рекомендуют выбирать яблоки с сухой поверхностью, без тёмных пятен, белого налёта и повреждений, нанесённых вредителями или болезнями.

Допускаются механические повреждения кожицы, полученные яблоками при транспортировке. Неиспорченное яблоко не должно иметь постороннего запаха: неприятного, несвежего, а также странного привкуса.