Разведчики в зоне СВО используют оптико-электронный комплекс «Ирония» Военные РФ рассказали об использовании в зоне СВО оптико-электронного комплекса «Ирония»

Фото: mil.ru

Комплекс «Ирония»

Российские военные на Купянском направлении применяют многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония». Он позволяет наводить артиллерию на цели, снимать удары, рассказал РИА Новости боец специального назначения Западного военного округа.

В данном варианте мы используем переносной прибор наблюдения, — рассказал собеседник агентства.

Разведчик добавил, что с помощью комплекса также можно наблюдать за местностью, собирать информацию о ней. Прибор оснащен тепловизором и лазерным дальномером.

Помимо всего прочего, он выдает и дальность, и координаты целей, на которые мы навелись. При помощи его мы можем наводить и корректировать артиллерию, и нашу любимую авиацию, — пояснил боец.

Ранее стало известно, что на Купянском направлении российские разведчики нанесли удар по группе украинских военных, выдавших себя светом фонариков. Российские военные ударили по лесопосадке из автоматических станковых гранатометов. Солдаты ВСУ понесли потери, а выжившие сбежали.