Разведчики показали, как вскрыли c дрона украинские позиции под Марьинкой Разведчики показали, как вскрыли c дрона украинские позиции с базой БПЛА под Марьинкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские военные с помощью беспилотника обнаружили украинские позиции с базой дронов ВСУ в селе Красногоровка, находящемся рядом с северными окраинами Марьинки в ДНР, передает РИА Новости. Отмечается, что видео операции было снято в конце марта, но военные не могли его показать из оперативных соображений.

На видеоматериале видна линия обороны украинских войск, система ходов сообщения, бункеры, блиндажи, пулеметные точки и точки наблюдения, объединенные в единую сеть. Военнослужащий отмечает, что перед окопами находится заминированное поле, а за ним расположены российские позиции.

Разведчик с позывным «Ганс» говорит, что вскрытие этой сети окопов, простирающейся на десятки километров, стало возможным благодаря удачному выбору времени аэроразведки. На кадрах, снятых дроном, «Ганс» указывает на большое здание с забором, где находится база украинских беспилотных летательных аппаратов.

Марьинка — пригород Донецка, расположенный в одном километре от Петровского района столицы ДНР. В этом районе находятся значительные позиции украинских вооруженных сил, откуда Донецк периодически подвергается артиллерийским обстрелам.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что военнослужащие ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника на Купянском направлении. По его словам, также сорваны три попытки ВСУ провести ротацию на передовой.